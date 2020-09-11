https://ria.ru/20200911/gosduma-1577099949.html
В Госдуме раскритиковали идею ввести двойные ценники в магазинах
Союзу потребителей России следует заняться проблемой качества продуктов, а не идеей двойных ценников, которые могут внести для покупателей только путаницу,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:44
2020-09-11T15:44
2020-09-11T15:44
антон горелкин
здоровье - общество
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Союзу потребителей России следует заняться проблемой качества продуктов, а не идеей двойных ценников, которые могут внести для покупателей только путаницу, считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gorelkin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Горелкин</a>.Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм. Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока. Организация направила инициативу в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a>, написала газета."На месте Союза потребителей России я бы лучше озаботился качеством продуктов. Потому некоторые недобросовестные производители действительно увлекаются пересортицей и пальмовым маслом. А на ценниках информации и без того достаточно", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.Он отметил, что как покупатель не видит, как помогут двойные ценники на товарах, а сам лично сейчас никакого обмана с ценниками в магазинах не наблюдает.Депутат согласился с тем, что существует тенденция некоторых производителей уменьшать вес или объем упаковки, чтобы не повышать цену. Однако это не обман, а маркетинговый ход, которому следуют далеко не все, причём вес и объем все равно указаны на упаковке — это обязательное требование в России, пояснил парламентарий."На ценниках всегда указано, продается товар на вес или упаковками. И цена, соответственно, за килограмм или пачку/банку. Если сделать две цены, по факту их будет три. Потому что во многих сетевых супермаркетах указана цена со скидкой и без. Если добавить еще третью цену — это будет путаница", - считает депутат.
https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577083022.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, здоровье - общество, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Союзу потребителей России следует заняться проблемой качества продуктов, а не идеей двойных ценников, которые могут внести для покупателей только путаницу, считает член комитета Госдумы
по информполитике Антон Горелкин
.
Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм. Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока. Организация направила инициативу в Минпромторг
, написала газета.
"На месте Союза потребителей России я бы лучше озаботился качеством продуктов. Потому некоторые недобросовестные производители действительно увлекаются пересортицей и пальмовым маслом. А на ценниках информации и без того достаточно", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что как покупатель не видит, как помогут двойные ценники на товарах, а сам лично сейчас никакого обмана с ценниками в магазинах не наблюдает.
Депутат согласился с тем, что существует тенденция некоторых производителей уменьшать вес или объем упаковки, чтобы не повышать цену. Однако это не обман, а маркетинговый ход, которому следуют далеко не все, причём вес и объем все равно указаны на упаковке — это обязательное требование в России, пояснил парламентарий.
"На ценниках всегда указано, продается товар на вес или упаковками. И цена, соответственно, за килограмм или пачку/банку. Если сделать две цены, по факту их будет три. Потому что во многих сетевых супермаркетах указана цена со скидкой и без. Если добавить еще третью цену — это будет путаница", - считает депутат.