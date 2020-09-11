https://ria.ru/20200911/germaniya-1577068319.html

В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"

Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным ошибочны, заявил глава комитета бундестага по экономике и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:11

2020-09-11T03:11

2020-09-11T09:16

госпитализация алексея навального

россия

клаус эрнст

северный поток — 2

алексей навальный

ангела меркель

германия

сша

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Призывы остановить строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> ошибочны, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> в беседе с <a href="https://deutsch.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT Deutsch</a>.Парламентарий отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании.Также политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с "ударом самим себе".Кроме того, Эрнст призвал не ассоциировать "Северный поток — 2" с отдельными политическими лидерами."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сжиженный природный газ. В декабре Вашингтон ввел санкции против газопровода, потребовав от компаний немедленно прекратить его прокладку. Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничений.При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. По его словам, призывы остановить проект из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-либо фактах. В Кремле не видят рисков блокировки <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> "Северного потока — 2".Ситуация с НавальнымНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно. По данным омских медиков, ядов в крови и моче блогера найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду немецкое правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле, в свою очередь, парировали, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах. МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации от немецкой стороны.В день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проводить свои проверки. В посольстве России в Германии заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Он отметил, что следственные действия по ситуации с блогером де-факто идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/germaniya-1576949598.html

https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html

https://ria.ru/20200909/potok-1576977101.html

https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html

Лысый Кучерявый Это чисто по-шумерски, навалить себе полные шаровары назло Путину. 50

АНДРЕЙ КОННИН Удивительно, но среди стремительно умственно деградирующих политиков Европы ещё, оказывается, остались здравомыслящие люди. 44

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россия

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, клаус эрнст, северный поток — 2, алексей навальный, ангела меркель, германия, сша, в мире, экономика