https://ria.ru/20200911/evropa-1577101818.html

Названы самые популярные направления для путешествий в Европе

В число 35 самых популярных туристических направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:48

2020-09-11T20:48

2020-09-11T20:48

туризм

россия

туризм

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

москва

краков

сочи

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_0:65:1242:764_1400x0_80_0_0_e0283f030faf0fcd17372c35bc3635b3.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. </strong>В число 35 самых популярных туристических направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52692.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Платформа Tripadvisor опубликовала рейтинг Travelers 'Choice Awards 2020, в который вошли самые востребованные маршруты для путешествий текущего года. Как говорится в аннотации, в список включены как знаменитые города, которые нельзя пропустить, так и новые направления.Любопытно, что 35 мест списка поделили между собой всего 18 стран. Причем семь делегировали туда сразу по три направления, три страны – по два, остальные – только по одному.Лондон и Париж возглавили рейтинг. Россия – также в лидерах европейских симпатий. Пользователи сервиса отметили Санкт-Петербург (21 место), Москву (26 место) и Сочи (30 место).Санкт-Петербург туристы поставили выше Берлина, Вены, Кракова и Дублина. Сочи оказался популярнее Ливерпуля, Рейкьявика, Гамбурга.Пока въезд в ЕС гражданам РФ ограничен. Однако у россиян есть возможность отправиться в экскурсионные или пляжные туры в Турцию. В списке 35 лучших – Стамбул (8 место), Манавгат (он же Сиде, 27 место) и Анталья (29 место).

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

россия

анталья (провинция)

москва

краков

сочи

турция

стамбул

вена

дублин

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, краков, сочи, турция, стамбул, вена, дублин, санкт-петербург