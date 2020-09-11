https://ria.ru/20200911/evropa-1577101818.html
Названы самые популярные направления для путешествий в Европе
В число 35 самых популярных туристических направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:48
2020-09-11T20:48
2020-09-11T20:48
туризм
россия
туризм
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
краков
сочи
турция
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. </strong>В число 35 самых популярных туристических направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52692.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Платформа Tripadvisor опубликовала рейтинг Travelers 'Choice Awards 2020, в который вошли самые востребованные маршруты для путешествий текущего года. Как говорится в аннотации, в список включены как знаменитые города, которые нельзя пропустить, так и новые направления.Любопытно, что 35 мест списка поделили между собой всего 18 стран. Причем семь делегировали туда сразу по три направления, три страны – по два, остальные – только по одному.Лондон и Париж возглавили рейтинг. Россия – также в лидерах европейских симпатий. Пользователи сервиса отметили Санкт-Петербург (21 место), Москву (26 место) и Сочи (30 место).Санкт-Петербург туристы поставили выше Берлина, Вены, Кракова и Дублина. Сочи оказался популярнее Ливерпуля, Рейкьявика, Гамбурга.Пока въезд в ЕС гражданам РФ ограничен. Однако у россиян есть возможность отправиться в экскурсионные или пляжные туры в Турцию. В списке 35 лучших – Стамбул (8 место), Манавгат (он же Сиде, 27 место) и Анталья (29 место).
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
россия
анталья (провинция)
москва
краков
сочи
турция
стамбул
вена
дублин
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, краков, сочи, турция, стамбул, вена, дублин, санкт-петербург
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
В число 35 самых популярных туристических направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные, сообщает
АТОР.
Платформа Tripadvisor опубликовала рейтинг Travelers 'Choice Awards 2020, в который вошли самые востребованные маршруты для путешествий текущего года. Как говорится в аннотации, в список включены как знаменитые города, которые нельзя пропустить, так и новые направления.
Любопытно, что 35 мест списка поделили между собой всего 18 стран. Причем семь делегировали туда сразу по три направления, три страны – по два, остальные – только по одному.
Лондон и Париж возглавили рейтинг. Россия – также в лидерах европейских симпатий. Пользователи сервиса отметили Санкт-Петербург (21 место), Москву (26 место) и Сочи (30 место).
Санкт-Петербург туристы поставили выше Берлина, Вены, Кракова и Дублина. Сочи оказался популярнее Ливерпуля, Рейкьявика, Гамбурга.
Пока въезд в ЕС гражданам РФ ограничен. Однако у россиян есть возможность отправиться в экскурсионные или пляжные туры в Турцию. В списке 35 лучших – Стамбул (8 место), Манавгат (он же Сиде, 27 место) и Анталья (29 место).