https://ria.ru/20200911/eksport-1577084248.html

Экспорт московской продукции в Восточную Азию вырос на 20%

Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:20

2020-09-11T12:20

2020-09-11T12:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. </strong>Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,43 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первые полгода 2020 года столичные предприятия экспортировали свою продукцию в пять стран Восточной Азии: <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a>, Северную Корею и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в эти страны составил 1,43 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov_Ministr_Pravitelstva_Moskvy" target="_blank">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.При этом Китай в первом полугодии также вошел в число лидеров по объемам общего экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции, наряду с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a>. Более 30% поставок в Китай занимает механическое оборудование и техника, а также компьютеры. За первые шесть месяцев текущего года экспорт этих товаров увеличился почти на 24% по отношению к первому полугодию 2019 года. Спрос был вызван закрытием многих китайских предприятий и, как следствие, нехваткой комплектующих для производства. В первом полугодии Китай активно импортировал у московских поставщиков продукты питания, а также полиэтилен и полипропилен, которые применяются для производства средств индивидуальной защиты.Наиболее значительно увеличился за отчетный период экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию - в 16 раз. Как пояснил руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>, причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии.В свою очередь, на рынках Южной Кореи особым спросом пользовалась московская продукция машиностроения – полупроводники, рост их экспорта составил 102%, электрические двигатели и генераторы выросли (рост на 180%). Объемы экспорта продовольственных товаров в эту страну увеличились на 50%, средств макияжа и ухода за кожей — на 22%.В Монголию в основном экспортировали продукты, механическое оборудование и лекарственные средства, в Северную Корею – лекарственные средства и шины, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий)