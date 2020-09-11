Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200911/eksport-1577084248.html
Экспорт московской продукции в Восточную Азию вырос на 20%
Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:20
2020-09-11T12:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155204/38/1552043877_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_60613cf24d0ec3590d6c11a97b4c6245.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. </strong>Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,43 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первые полгода 2020 года столичные предприятия экспортировали свою продукцию в пять стран Восточной Азии: <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a>, Северную Корею и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в эти страны составил 1,43 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov_Ministr_Pravitelstva_Moskvy" target="_blank">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.При этом Китай в первом полугодии также вошел в число лидеров по объемам общего экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции, наряду с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a>. Более 30% поставок в Китай занимает механическое оборудование и техника, а также компьютеры. За первые шесть месяцев текущего года экспорт этих товаров увеличился почти на 24% по отношению к первому полугодию 2019 года. Спрос был вызван закрытием многих китайских предприятий и, как следствие, нехваткой комплектующих для производства. В первом полугодии Китай активно импортировал у московских поставщиков продукты питания, а также полиэтилен и полипропилен, которые применяются для производства средств индивидуальной защиты.Наиболее значительно увеличился за отчетный период экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию - в 16 раз. Как пояснил руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>, причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии.В свою очередь, на рынках Южной Кореи особым спросом пользовалась московская продукция машиностроения – полупроводники, рост их экспорта составил 102%, электрические двигатели и генераторы выросли (рост на 180%). Объемы экспорта продовольственных товаров в эту страну увеличились на 50%, средств макияжа и ухода за кожей — на 22%.В Монголию в основном экспортировали продукты, механическое оборудование и лекарственные средства, в Северную Корею – лекарственные средства и шины, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155204/38/1552043877_246:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_46a823087c26568c7a81e4b46fc10806.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (государственный служащий)

Экспорт московской продукции в Восточную Азию вырос на 20%

12:20 11.09.2020
597
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите
Забайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,43 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За первые полгода 2020 года столичные предприятия экспортировали свою продукцию в пять стран Восточной Азии: Китай, Монголию, Южную Корею, Северную Корею и Японию. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в эти страны составил 1,43 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
При этом Китай в первом полугодии также вошел в число лидеров по объемам общего экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции, наряду с Великобританией, США и Казахстаном. Более 30% поставок в Китай занимает механическое оборудование и техника, а также компьютеры. За первые шесть месяцев текущего года экспорт этих товаров увеличился почти на 24% по отношению к первому полугодию 2019 года. Спрос был вызван закрытием многих китайских предприятий и, как следствие, нехваткой комплектующих для производства. В первом полугодии Китай активно импортировал у московских поставщиков продукты питания, а также полиэтилен и полипропилен, которые применяются для производства средств индивидуальной защиты.
Наиболее значительно увеличился за отчетный период экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию - в 16 раз. Как пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров, причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии.
Экологическая акция Час Земли - 2017 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 11:59Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Агентство по инвестициям Москвы помогло заключить 249 контрактов ГЧП
В свою очередь, на рынках Южной Кореи особым спросом пользовалась московская продукция машиностроения – полупроводники, рост их экспорта составил 102%, электрические двигатели и генераторы выросли (рост на 180%). Объемы экспорта продовольственных товаров в эту страну увеличились на 50%, средств макияжа и ухода за кожей — на 22%.
В Монголию в основном экспортировали продукты, механическое оборудование и лекарственные средства, в Северную Корею – лекарственные средства и шины, уточняется в сообщении.
001000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)
Рекомендуем
Рыбная продукция
Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод
Презентация промышленного экзоскелетного комплекса ProEXO
В России создали экономичный экзоскелет для рабочих
День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября
День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области
"Дочка" Полюса станет налоговым резидентом Иркутской области
Площадь Тысячелетия в Саранске
Глава Мордовии обсудил с программистами развитие IT-отрасли в регионе
Здание Центрального банка России в Москве
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Мороженое в вафельном стаканчике
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Коровник
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Здание Центрального банка РФ
В Центробанке оценили ситуацию с качеством кредитов
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Вывеска Альфа-банка
Верхошинский: Альфа-банк рассчитывает на развитие партнерства с Яндексом
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния