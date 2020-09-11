Экспорт московской продукции в Восточную Азию вырос на 20%
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,43 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За первые полгода 2020 года столичные предприятия экспортировали свою продукцию в пять стран Восточной Азии: Китай, Монголию, Южную Корею, Северную Корею и Японию. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в эти страны составил 1,43 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
При этом Китай в первом полугодии также вошел в число лидеров по объемам общего экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции, наряду с Великобританией, США и Казахстаном. Более 30% поставок в Китай занимает механическое оборудование и техника, а также компьютеры. За первые шесть месяцев текущего года экспорт этих товаров увеличился почти на 24% по отношению к первому полугодию 2019 года. Спрос был вызван закрытием многих китайских предприятий и, как следствие, нехваткой комплектующих для производства. В первом полугодии Китай активно импортировал у московских поставщиков продукты питания, а также полиэтилен и полипропилен, которые применяются для производства средств индивидуальной защиты.
Наиболее значительно увеличился за отчетный период экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию - в 16 раз. Как пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров, причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии.
В свою очередь, на рынках Южной Кореи особым спросом пользовалась московская продукция машиностроения – полупроводники, рост их экспорта составил 102%, электрические двигатели и генераторы выросли (рост на 180%). Объемы экспорта продовольственных товаров в эту страну увеличились на 50%, средств макияжа и ухода за кожей — на 22%.
В Монголию в основном экспортировали продукты, механическое оборудование и лекарственные средства, в Северную Корею – лекарственные средства и шины, уточняется в сообщении.