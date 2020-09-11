https://ria.ru/20200911/deputat-1577112794.html
Назван доход саратовского депутата, заявившей о "безработных тунеядцах"
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, высказавшаяся относительно выплат оставшимся без работы, согласно декларации, РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:56
2020-09-11T18:56
2020-09-11T18:56
николай панков
госдума рф
единая россия
саратовская область
общество
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<strong>САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Секретарь Вольского муниципального собрания <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> Татьяна Ковинская, высказавшаяся относительно выплат оставшимся без работы, согласно декларации, за 2019 год снизила доходы на 4,5% - до 977,33 тысячи рублей, заработав в среднем более 81 тысячи рублей в месяц, следует из материалов, опубликованных на сайте муниципального собрания.Ранее издание "Вольская неделя" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей - дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила, что "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят".Согласно декларации Ковинской, в 2018 году ее доход составил 1,02 миллиона рублей, в ее собственности имелись гараж площадью 18,8 квадратных метра, земля под гаражом на 44 "квадрата", и совместно с супругом в равных долях она владела квартирой площадью 121,1 квадратного метра. Транспортных средств за ней не числилось. В 2019 году состав имущества депутата не изменился.Ее супруг в 2019 году заработал 438,27 тысячи рублей, что на 8,9% ниже уровня 2018 года, когда его доходы составляли 481,11 тысячи рублей. В его собственности, кроме доли в квартире, находился легковой автомобиль Mazda 6.Ранее в пятницу секретарь реготделения <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a>, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Pankov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Панков</a> заявил, что в партии проверят заявление Ковинской относительно выплат безработным, указав, что "за любым высказыванием нужно видеть людей", а "все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении". При этом Панков отметил, что сама Ковинская утверждает, что ее фразу вырвали из контекста.Это не первый случай в Саратовской области с чиновниками, высказывающимися на темы социальной поддержки жителей. Так, в октябре 2018 года министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", ведь "макарошки стоят всегда одинаково".
https://ria.ru/20200526/1572000873.html
https://ria.ru/20190226/1551364968.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай панков, госдума рф, единая россия, саратовская область, общество
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости.
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области
Татьяна Ковинская, высказавшаяся относительно выплат оставшимся без работы, согласно декларации, за 2019 год снизила доходы на 4,5% - до 977,33 тысячи рублей, заработав в среднем более 81 тысячи рублей в месяц, следует из материалов, опубликованных на сайте муниципального собрания.
Ранее издание "Вольская неделя" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей - дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила, что "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят".
Согласно декларации Ковинской, в 2018 году ее доход составил 1,02 миллиона рублей, в ее собственности имелись гараж площадью 18,8 квадратных метра, земля под гаражом на 44 "квадрата", и совместно с супругом в равных долях она владела квартирой площадью 121,1 квадратного метра. Транспортных средств за ней не числилось. В 2019 году состав имущества депутата не изменился.
Ее супруг в 2019 году заработал 438,27 тысячи рублей, что на 8,9% ниже уровня 2018 года, когда его доходы составляли 481,11 тысячи рублей. В его собственности, кроме доли в квартире, находился легковой автомобиль Mazda 6.
Ранее в пятницу секретарь реготделения ЕР
, депутат Госдумы Николай Панков
заявил, что в партии проверят заявление Ковинской относительно выплат безработным, указав, что "за любым высказыванием нужно видеть людей", а "все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении". При этом Панков отметил, что сама Ковинская утверждает, что ее фразу вырвали из контекста.
Это не первый случай в Саратовской области с чиновниками, высказывающимися на темы социальной поддержки жителей. Так, в октябре 2018 года министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", ведь "макарошки стоят всегда одинаково".