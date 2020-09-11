В Чехии не исключили влияния ситуации с Навальным на отношения с Россией
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Нельзя исключить, что ситуация с Алексеем Навальным отразится на консультациях между Чехией и РФ, заявил в пятницу журналистам глава чешского МИД Томаш Петршичек, комментируя высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой, выразившей удивление объединением темы здоровья блогера с консультациями двух стран.
Ранее в пятницу Захарова заявила, что слова главы МИД Чехии о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам "состоянием Алексея Навального", вызывает удивление.
"К сожалению, российская сторона опять прибегает к дипломатии через СМИ и социальные сети. Еще в начале сентября я сказал, что начало консультаций с российской стороной откладывается с оглядкой на послевыборную атмосферу в Белоруссии. Одновременно я сказал, что хотя консультации между Чехией и РФ являются двусторонним делом, выяснение ситуации с состоянием господина Навального настолько важно, что мы не можем исключить, что коснется и наших консультаций", - сказал Петршичек.
Однако всему этому будет предшествовать решение всего Евросоюза, добавил глава чешской дипломатии. "Сейчас я не могу предвидеть, о чем мы договоримся с европейскими партнерами. Так что в данный момент главное, что сначала будет сформулирована европейская позиция, а потом от нее будут развиваться наши дальнейшие действия в двусторонних отношениях (с РФ)", - сказал Петршичек.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.