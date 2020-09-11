https://ria.ru/20200911/chekhiya-1577106729.html

В Чехии не исключили влияния ситуации с Навальным на отношения с Россией

Нельзя исключить, что ситуация с Алексеем Навальным отразится на консультациях между Чехией и РФ, заявил в пятницу журналистам глава чешского МИД Томаш... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:20

2020-09-11T17:20

2020-09-11T17:20

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

дмитрий песков

москва

сша

берлин (город)

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<strong>ПРАГА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Нельзя исключить, что ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> отразится на консультациях между <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a> и РФ, заявил в пятницу журналистам глава чешского МИД <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a>, комментируя высказывание официального представителя МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>, выразившей удивление объединением темы здоровья блогера с консультациями двух стран.Ранее в пятницу Захарова заявила, что слова главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a> о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам "состоянием Алексея Навального", вызывает удивление."К сожалению, российская сторона опять прибегает к дипломатии через СМИ и социальные сети. Еще в начале сентября я сказал, что начало консультаций с российской стороной откладывается с оглядкой на послевыборную атмосферу в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Одновременно я сказал, что хотя консультации между Чехией и РФ являются двусторонним делом, выяснение ситуации с состоянием господина Навального настолько важно, что мы не можем исключить, что коснется и наших консультаций", - сказал Петршичек.Однако всему этому будет предшествовать решение всего <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, добавил глава чешской дипломатии. "Сейчас я не могу предвидеть, о чем мы договоримся с европейскими партнерами. Так что в данный момент главное, что сначала будет сформулирована европейская позиция, а потом от нее будут развиваться наши дальнейшие действия в двусторонних отношениях (с РФ)", - сказал Петршичек.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, Чехия. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.

https://ria.ru/20200911/peregovory-1577105544.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577090965.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html

5

москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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