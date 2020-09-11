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Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020"
Опытный образец лёгкого скоростного бронеавтомобиля "Стрела" испытают в рамках главного эпизода боевой подготовки Вооруженных сил РФ в 2020 году –... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:49
2020-09-11T12:02
ооо "впк"
александр красовицкий
военно-промышленная компания
ми-8
сергей шойгу
безопасность
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Опытный образец лёгкого скоростного бронеавтомобиля "Стрела" испытают в рамках главного эпизода боевой подготовки Вооруженных сил РФ в 2020 году – стратегических учений "Кавказ-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика данной техники <a href="http://ria.ru/organization_OOO_VPK/" target="_blank" data-auto="true">ООО "ВПК"</a> (Военно-промышленная компания) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Krasovickijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Красовицкий</a>.Ранее министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> сообщил, что в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут с 21 по 26 сентября, планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят военных наблюдателей.Собеседник агентства добавил, что для участия в "Кавказе" ООО "ВПК" отправляет к месту проведения учений и другие перспективные машины – бронеавтомобиль "Атлет" (дальнейшее развитие машин семейства "Тигр"), многоцелевой броневик "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".Контракт с министерством обороны РФ на проведение опытно-конструкторских работ по "Стреле" ООО "ВПК" подписало в ходе проведения форума "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Александр Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонн у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.Новый броневик предназначен для перевозки людей и грузов: он может использоваться в качестве командирской или оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти, на него можно устанавливать комплексы вооружений и специальное оборудование. В конструкции "Стрелы" применены исключительно отечественные или произведенные на территории РФ комплектующие.Благодаря небольшой массе машину можно быстро перебросить на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8/17. В салоне броневика, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя.
https://ria.ru/20200507/1571077046.html
https://ria.ru/20190908/1558354687.html
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ооо "впк", александр красовицкий, военно-промышленная компания, ми-8, сергей шойгу, безопасность

Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020"

11:49 11.09.2020 (обновлено: 12:02 11.09.2020)
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© Фото : пресс-служба ООО "ВПК"Легкий скоростной броневик "Стрела"
Легкий скоростной броневик Стрела - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : пресс-служба ООО "ВПК"
Легкий скоростной броневик "Стрела"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Опытный образец лёгкого скоростного бронеавтомобиля "Стрела" испытают в рамках главного эпизода боевой подготовки Вооруженных сил РФ в 2020 году – стратегических учений "Кавказ-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика данной техники ООО "ВПК" (Военно-промышленная компания) Александр Красовицкий.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут с 21 по 26 сентября, планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят военных наблюдателей.
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"По итогам осмотра экспозиции форума "Армия-2020" vинистр обороны России Сергей Шойгу попросил нас выделить опытный образец бронеавтомобиля "Стрела" для участия в учениях "Кавказ-2020". Машина в ближайшие дни отправляется на место проведения учений, для нас это очень ценный опыт – по итогам эксплуатации на учениях мы сможем при необходимости внести изменения в конструкцию этого перспективного броневика", - сказал Красовицкий.
Собеседник агентства добавил, что для участия в "Кавказе" ООО "ВПК" отправляет к месту проведения учений и другие перспективные машины – бронеавтомобиль "Атлет" (дальнейшее развитие машин семейства "Тигр"), многоцелевой броневик "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".
Контракт с министерством обороны РФ на проведение опытно-конструкторских работ по "Стреле" ООО "ВПК" подписало в ходе проведения форума "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Александр Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонн у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.
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Новый броневик предназначен для перевозки людей и грузов: он может использоваться в качестве командирской или оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти, на него можно устанавливать комплексы вооружений и специальное оборудование. В конструкции "Стрелы" применены исключительно отечественные или произведенные на территории РФ комплектующие.
Благодаря небольшой массе машину можно быстро перебросить на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8/17. В салоне броневика, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя.
4421100
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ООО "ВПК"Александр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияМи-8Сергей ШойгуБезопасность
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