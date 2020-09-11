https://ria.ru/20200911/bronevik-1577080681.html

Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020"

Опытный образец лёгкого скоростного бронеавтомобиля "Стрела" испытают в рамках главного эпизода боевой подготовки Вооруженных сил РФ в 2020 году –... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:49

2020-09-11T11:49

2020-09-11T12:02

ооо "впк"

александр красовицкий

военно-промышленная компания

ми-8

сергей шойгу

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Опытный образец лёгкого скоростного бронеавтомобиля "Стрела" испытают в рамках главного эпизода боевой подготовки Вооруженных сил РФ в 2020 году – стратегических учений "Кавказ-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика данной техники <a href="http://ria.ru/organization_OOO_VPK/" target="_blank" data-auto="true">ООО "ВПК"</a> (Военно-промышленная компания) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Krasovickijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Красовицкий</a>.Ранее министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> сообщил, что в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут с 21 по 26 сентября, планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят военных наблюдателей.Собеседник агентства добавил, что для участия в "Кавказе" ООО "ВПК" отправляет к месту проведения учений и другие перспективные машины – бронеавтомобиль "Атлет" (дальнейшее развитие машин семейства "Тигр"), многоцелевой броневик "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".Контракт с министерством обороны РФ на проведение опытно-конструкторских работ по "Стреле" ООО "ВПК" подписало в ходе проведения форума "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Александр Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонн у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.Новый броневик предназначен для перевозки людей и грузов: он может использоваться в качестве командирской или оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти, на него можно устанавливать комплексы вооружений и специальное оборудование. В конструкции "Стрелы" применены исключительно отечественные или произведенные на территории РФ комплектующие.Благодаря небольшой массе машину можно быстро перебросить на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8/17. В салоне броневика, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя.

https://ria.ru/20200507/1571077046.html

https://ria.ru/20190908/1558354687.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ооо "впк", александр красовицкий, военно-промышленная компания, ми-8, сергей шойгу, безопасность