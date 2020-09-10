https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html
Общественная палата подготовила к выборам более 40 тысяч наблюдателей
Общественная палата РФ совместно с региональными палатами подготовила к сентябрьским выборам около 40 тысяч наблюдателей, сообщила секретарь ОП РФ Лидия... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:44
2020-09-10T17:44
2020-09-10T17:44
лидия михеева
здоровье - общество
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Общественная палата РФ совместно с региональными палатами подготовила к сентябрьским выборам около 40 тысяч наблюдателей, сообщила секретарь ОП РФ <a href="http://ria.ru/person_lidiya-mikheeva/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Михеева</a>."Общественная палата РФ совместно с региональными общественными палатами привлекла и обучила на утро 9 сентября более 40 тысяч наблюдателей", - сказала Михеева на пресс-брифинге в ОП РФ.Она добавила, что их работа будет координироваться штабами или рабочими группами по наблюдению при региональных общественных палатах, с которыми на связи будет ситуационный центр общественного наблюдения при ОП РФ.Она пояснила, что ситуационный центр общественного наблюдения за выборами начнет свою работу в 9 утра 11 сентября.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование пройдет также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200909/vybory-1576976053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия михеева, здоровье - общество, санкт-петербург, политика