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https://ria.ru/20200910/ukraina-1577015170.html
В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в XVI веке
Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T05:34
2020-09-10T09:15
россия
ситуация на украине
европейская солидарность
надежда савченко
андрей парубий
петр порошенко
верховная рада украины
польша
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Экс-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> депутат от партии "Европейская солидарность" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Parubijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Парубий</a> заявил в <a href="https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/3418547794878046" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.Политик назвал победу в сражении "общей и великой" и добавил, что она "запечатлена в истории".Битва под Оршей 8 сентября 1514 года произошла в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако главная стратегическая цель польско-литовского похода — вернуть себе потерянный летом того же 1514 года <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленск</a> — не была достигнута, были захвачены лишь несколько малых пограничных крепостей. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Klimkin/">Павел Климкин</a> заявил об "украинском происхождении" России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a>. Экс-президент <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/">Петр Порошенко</a> назвал основание <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a> "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/">Леонид Кравчук</a> рассказывал о "встрече" Сталина и <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/">Гитлера</a> во <a href="http://ria.ru/location_L_viv/">Львове</a>. По мнению экс-депутата Рады <a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Savchenko/">Надежды Савченко</a>, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
https://ria.ru/20200906/pushkov-1576846225.html
Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли. Вот чем мне хохлы нравятся, с них поржать всегда можно 🤣
261
Очередное обострении у чубатых. Гарант считает эту свору, братским народом...... Нет уж, у меня точно таких родственников нет.
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польша
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россия, ситуация на украине, европейская солидарность, надежда савченко, андрей парубий, петр порошенко, верховная рада украины, польша, белоруссия, смоленск, литва, адольф гитлер, украина, в мире

В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в XVI веке

05:34 10.09.2020 (обновлено: 09:15 10.09.2020)
53590
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
Политик назвал победу в сражении "общей и великой" и добавил, что она "запечатлена в истории".

"Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами", — заявил Парубий.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года произошла в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако главная стратегическая цель польско-литовского похода — вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск — не была достигнута, были захвачены лишь несколько малых пограничных крепостей. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 19:02
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
897953616105
Обсудить 109
РоссияСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьНадежда СавченкоАндрей ПарубийПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныПольшаБелоруссияСмоленскЛитваАдольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли. Вот чем мне хохлы нравятся, с них поржать всегда можно 🤣
10 сентября, 06:03
Александр ЗакупинАлександр Закупин
2112700023
Очередное обострении у чубатых. Гарант считает эту свору, братским народом...... Нет уж, у меня точно таких родственников нет.
10 сентября, 05:56
Степан КрасновСтепан Краснов
1811503126
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