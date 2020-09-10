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https://ria.ru/20200910/twitter-1577065924.html
В ОП назвали новые правила Twitter о маркировке постов "приветом Трампу"
Введение Twitter новых правил касательно маркировки или удаления спорных или ложных постов о выборах в случае победы Дональда Трампа не даст ему сообщить об... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:41
2020-09-10T22:41
александр малькевич
дональд трамп
общественная палата рф
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Введение <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> новых правил касательно маркировки или удаления спорных или ложных постов о выборах в случае победы <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> не даст ему сообщить об этом через соцсети до объявления официальных результатов, все идет к диктату IT-корпораций, считает первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том числе заявления о победе кандидатов на выборах, сделанные до появления официальных результатов."В благие пожелания Twitter я не верю вообще, потому что эта социальная сеть - главная цензурирующая площадка в мире. Поэтому я бы хотел обратить внимание на самое главное, на мой взгляд: будут удаляться заблуждения, будут удаляться заявления о победе. Фактически, в переводе на нормальный язык, это привет (президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональду - ред.) Трампу", - прокомментировал РИА Новости новшество Малькевич.Таким образом социальная сеть, как объяснил свою позицию общественник, "предупреждает" Трампа, что, если он захочет сообщить, что победил на выборах, его твит не опубликуют до тех пор, пока не будет официального объявления."А официального объявления, судя по тому сценарию, который разворачивается, не будет. Демократы не готовы будут признавать возможное поражение (Джо - ред.) Байдена. Они его "накачивают", что он не должен признавать поражение, если оно будет. Это публично заявила <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a>. Далее, есть сценарий, по которому говорится, что он потребует проводить пересчет голосов в нескольких колеблющихся штатах, где у власти находятся губернаторы-демократы. И вести пересчет будут неделями. Некоторые штаты будут угрожать выходом из состава США, если будет признана победа Трампа", - отметил Малькевич.По мнению члена ОП РФ, остается вероятность, что демократы не признают результаты выборов. И при таком раскладе Трамп не сможет объявить себя президентом."То есть объявить сможет, но Twitter это не опубликует. Поэтому я пока это воспринимаю только с этой точки зрения. Это реалии сегодняшних дней, диктат IT-корпораций, что в любой стране президент победивший не сможет объявить через социальные сети, что он победил, потому что социальные сети это заблокируют. А напишут то, что посчитают нужным", - добавил Малькевич, указав, что подобную практику могут перенять и другие интернет-площадки.
https://ria.ru/20200903/tramp-1576712562.html
https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html
https://ria.ru/20200807/1575481005.html
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александр малькевич, дональд трамп, общественная палата рф, сша, twitter, в мире

В ОП назвали новые правила Twitter о маркировке постов "приветом Трампу"

22:41 10.09.2020
335
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Введение Twitter новых правил касательно маркировки или удаления спорных или ложных постов о выборах в случае победы Дональда Трампа не даст ему сообщить об этом через соцсети до объявления официальных результатов, все идет к диктату IT-корпораций, считает первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том числе заявления о победе кандидатов на выборах, сделанные до появления официальных результатов.
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"В благие пожелания Twitter я не верю вообще, потому что эта социальная сеть - главная цензурирующая площадка в мире. Поэтому я бы хотел обратить внимание на самое главное, на мой взгляд: будут удаляться заблуждения, будут удаляться заявления о победе. Фактически, в переводе на нормальный язык, это привет (президенту США Дональду - ред.) Трампу", - прокомментировал РИА Новости новшество Малькевич.
Таким образом социальная сеть, как объяснил свою позицию общественник, "предупреждает" Трампа, что, если он захочет сообщить, что победил на выборах, его твит не опубликуют до тех пор, пока не будет официального объявления.
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"А официального объявления, судя по тому сценарию, который разворачивается, не будет. Демократы не готовы будут признавать возможное поражение (Джо - ред.) Байдена. Они его "накачивают", что он не должен признавать поражение, если оно будет. Это публично заявила Хиллари Клинтон. Далее, есть сценарий, по которому говорится, что он потребует проводить пересчет голосов в нескольких колеблющихся штатах, где у власти находятся губернаторы-демократы. И вести пересчет будут неделями. Некоторые штаты будут угрожать выходом из состава США, если будет признана победа Трампа", - отметил Малькевич.
По мнению члена ОП РФ, остается вероятность, что демократы не признают результаты выборов. И при таком раскладе Трамп не сможет объявить себя президентом.
"То есть объявить сможет, но Twitter это не опубликует. Поэтому я пока это воспринимаю только с этой точки зрения. Это реалии сегодняшних дней, диктат IT-корпораций, что в любой стране президент победивший не сможет объявить через социальные сети, что он победил, потому что социальные сети это заблокируют. А напишут то, что посчитают нужным", - добавил Малькевич, указав, что подобную практику могут перенять и другие интернет-площадки.
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Александр МалькевичДональд ТрампОбщественная палата РФСШАTwitterВ мире
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