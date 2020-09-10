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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200910/twitter-1577064303.html
Twitter введет новые правила борьбы с дезинформацией о выборах в США
Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:03
2020-09-10T21:20
президентские выборы в сша - 2020
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том числе заявления о победе кандидатов на выборах, сделанные до появления официальных результатов."В соответствии с новыми правилами мы будем маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам. Мы начнем применять эту обновленную политику через 7 дней", - говорится в сообщении компании в <a href="https://twitter.com/Twitter" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщается в блоге компании, теперь соцсеть будет удалять или помечать "спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс" голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.Соцсеть также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение "заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Глава соцсети пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.
https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html
https://ria.ru/20200905/ssha-1576809823.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сша, twitter, в мире

Twitter введет новые правила борьбы с дезинформацией о выборах в США

21:03 10.09.2020 (обновлено: 21:20 10.09.2020)
278
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том числе заявления о победе кандидатов на выборах, сделанные до появления официальных результатов.
"В соответствии с новыми правилами мы будем маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам. Мы начнем применять эту обновленную политику через 7 дней", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 22:03
Facebook и Twitter закрыли аккаунты, якобы связанные с Россией
Как сообщается в блоге компании, теперь соцсеть будет удалять или помечать "спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс" голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.
Соцсеть также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение "заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".
Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Глава соцсети пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 09:10
Канье Уэст подал новые заявки на участие в выборах президента США
3111012
Обсудить 4
Президентские выборы в США - 2020СШАTwitterВ мире
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