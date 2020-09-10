https://ria.ru/20200910/twitter-1577064303.html

Twitter введет новые правила борьбы с дезинформацией о выборах в США

Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T21:03

2020-09-10T21:03

2020-09-10T21:20

президентские выборы в сша - 2020

сша

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в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том числе заявления о победе кандидатов на выборах, сделанные до появления официальных результатов."В соответствии с новыми правилами мы будем маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам. Мы начнем применять эту обновленную политику через 7 дней", - говорится в сообщении компании в <a href="https://twitter.com/Twitter" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщается в блоге компании, теперь соцсеть будет удалять или помечать "спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс" голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.Соцсеть также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение "заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Глава соцсети пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.

https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html

https://ria.ru/20200905/ssha-1576809823.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, twitter, в мире