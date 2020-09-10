Twitter введет новые правила борьбы с дезинформацией о выборах в США
21:03 10.09.2020 (обновлено: 21:20 10.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или вводящую в заблуждение информацию о выборах, в том числе заявления о победе кандидатов на выборах, сделанные до появления официальных результатов.
"В соответствии с новыми правилами мы будем маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам. Мы начнем применять эту обновленную политику через 7 дней", - говорится в сообщении компании в Twitter.
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Как сообщается в блоге компании, теперь соцсеть будет удалять или помечать "спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс" голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.
Соцсеть также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение "заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".
Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Глава соцсети пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.
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