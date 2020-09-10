https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577052878.html

В Татарстане появится программа развития внутреннего туризма

Татарстан разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места республики, заявил глава региона Рустам Минниханов в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:07

2020-09-10T17:07

2020-09-10T17:07

республика татарстан

новости - туризм

рустам минниханов

лаишевский район

казань

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Татарстан разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места республики, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> в четверг в ходе прямого эфира, приуроченного к празднованию 100-летия Татарской АССР, в рамках проекта "Татарстан online"."Мы сейчас будем готовить специальную программу. Внутренний туризм у нас в самом начале… Нам надо сделать фокус на наши уникальные места, в Татарстане их много", - сказал Минниханов.По словам главы Татарстана, практически в каждом районе республики есть такие места и инициативные люди, готовые реализовать интересные проекты. В качестве примеров он привёл экопарк "Дикая ферма" в Рыбнослободском районе, где выращивают пятнистых оленей и маралов, рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш" в <a href="http://ria.ru/location_Laishevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лаишевском районе</a>, рассчитанном на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год. Большой популярностью пользуются уникальные Голубые озера под <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казанью</a>, где температура воды круглый год составляет порядка 4-6 градусов, а вода кажется изумрудно-голубой из-за сульфатного состава."Можно и отдохнуть, и рыбу половить. Если ты охотник, у нас много охотничьих хозяйств, если ты рыбак, есть все для рыбалки", - отметил Минниханов, добавив, что в последнее время ведётся активная работа по развитию экотуризма, пока в нескольких районах, но республика в ближайшие годы планирует это направление развивать.По оценке главы региона, для активизации туристического потока не хватает сервиса должного уровня, чтобы были необходимая логистика, качественные обслуживание и питание. Важным условием он также считает доступность таких поездок для российских туристов."Вот такую программу я поручил разработать руководителю госкомитета Татарстана по туризму. Очень надеюсь, что мы новую хорошую нишу найдём", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200826/tatarstan-1576316912.html

лаишевский район

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, рустам минниханов, лаишевский район, казань, общество