https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html
В Петербурге пес спас девочку от изнасилования
Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:25
2020-09-10T10:25
2020-09-10T10:41
петродворцовый район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом."Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", - сообщает пресс-служба.Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575166456.html
https://ria.ru/20191024/1560183301.html
Alex Carev
Давно пора вернуть смертную казнь. Особенно за насилие над детьми и женщинами
38
chigraz
Одним педофилом меньше, одной не сломанной судьбой больше. Спасибо пёселю и кинологам!
32
10
петродворцовый район
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петродворцовый район, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости.
Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга
, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, пытавшегося надругаться над 15-летней девочкой", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.
"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек", - отмечается в сообщении.
Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом.
"Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", - сообщает пресс-служба.
Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.