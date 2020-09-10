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В Петербурге пес спас девочку от изнасилования
Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:25
2020-09-10T10:41
петродворцовый район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом."Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", - сообщает пресс-служба.Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575166456.html
https://ria.ru/20191024/1560183301.html
Давно пора вернуть смертную казнь. Особенно за насилие над детьми и женщинами
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Одним педофилом меньше, одной не сломанной судьбой больше. Спасибо пёселю и кинологам!
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петродворцовый район
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петродворцовый район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

10:25 10.09.2020 (обновлено: 10:41 10.09.2020)
43878
© РИА Новости / Егор Алеев. Архивное фото / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов с собакой
Сотрудники правоохранительных органов с собакой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Егор Алеев. Архивное фото
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов с собакой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, пытавшегося надругаться над 15-летней девочкой", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.
"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек", - отмечается в сообщении.
Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом.
"Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", - сообщает пресс-служба.
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Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
271153366
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Петродворцовый районСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора вернуть смертную казнь. Особенно за насилие над детьми и женщинами
10 сентября, 10:36
Alex CarevAlex Carev
3510002
Одним педофилом меньше, одной не сломанной судьбой больше. Спасибо пёселю и кинологам!
10 сентября, 10:49
chigrazchigraz
3101000
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