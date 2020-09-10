https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:25

2020-09-10T10:25

2020-09-10T10:41

петродворцовый район

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом."Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", - сообщает пресс-служба.Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575166456.html

https://ria.ru/20191024/1560183301.html

Alex Carev Давно пора вернуть смертную казнь. Особенно за насилие над детьми и женщинами 38

chigraz Одним педофилом меньше, одной не сломанной судьбой больше. Спасибо пёселю и кинологам! 32

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петродворцовый район

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петродворцовый район, санкт-петербург, происшествия