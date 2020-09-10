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В Петербурге собака помешала самолету приземлиться
Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту Пулково самолету Москва - Санкт-Петербург, после чего борт сделал второй круг и РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:02
2020-09-10T17:02
пулково (аэропорт)
москва
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. </strong>Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a> самолету <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, после чего борт сделал второй круг и успешно осуществил посадку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы"."В 8.41 самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки", - сказал собеседник агентства.Проверка не обнаружила животных на полосе. После осмотра и обеспечения безопасности самолет успешно приземлился в 08:52 мск.
https://ria.ru/20190423/1552959222.html
москва
санкт-петербург
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пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге собака помешала самолету приземлиться

17:02 10.09.2020
791
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту Пулково самолету Москва - Санкт-Петербург, после чего борт сделал второй круг и успешно осуществил посадку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"В 8.41 самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки", - сказал собеседник агентства.
Проверка не обнаружила животных на полосе. После осмотра и обеспечения безопасности самолет успешно приземлился в 08:52 мск.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2019
23 апреля 2019, 10:35
Лиса помешала самолету приземлиться в аэропорту Пулково
355231
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Пулково (аэропорт)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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