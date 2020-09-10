https://ria.ru/20200910/sobaka-1577052478.html

В Петербурге собака помешала самолету приземлиться

Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту Пулково самолету Москва - Санкт-Петербург, после чего борт сделал второй круг и РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:02

2020-09-10T17:02

2020-09-10T17:02

пулково (аэропорт)

москва

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. </strong>Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a> самолету <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, после чего борт сделал второй круг и успешно осуществил посадку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы"."В 8.41 самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта "Внуково" в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки", - сказал собеседник агентства.Проверка не обнаружила животных на полосе. После осмотра и обеспечения безопасности самолет успешно приземлился в 08:52 мск.

https://ria.ru/20190423/1552959222.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, происшествия