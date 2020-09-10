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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
Самую крупную в России угольную шахту "Инаглинская" и горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский" запустили в Нерюнгринском районе Якутии, передает... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:05
2020-09-10T10:05
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
сергей цивилев
дальний восток
айсен николаев
александр козлов (глава минвостокразвития)
экономика
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<strong>НЕРЮНГРИ (Якутия), 10 сен - РИА Новости.</strong> Самую крупную в России угольную шахту "Инаглинская" и горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский" запустили в Нерюнгринском районе Якутии, передает корреспондент РИА Новости."Я уверен, что за этим проектом последуют другие проекты, не менее мощные, не менее красивые, серьезные, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и в целом нашей страны", - сказал глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a>.Губернатор Кузбасса <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Civilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цивилев</a> рассказал, что взял два дня отпуска, чтобы приехать на открытие."Не только президент <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> помогал развивать Якутию, не только правительство Российской Федерации помогало развивать Якутию, но и правительство Якутии всегда было вместе с нами. Айсен Сергеевич, спасибо большое!" - сказал Цивилев.На церемонии зачитали поздравительные письма от вице-премьера, полпреда президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Трутнева</a> и главы Минвостокразвития <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kozlov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Козлова</a>.Как сообщает пресс-служба "Колмара", запускаются первая очередь шахты "Инаглинская" и фабрики "Инаглинская-2" мощностью 6 миллионов тонн угля в год. В будущем планируется увеличение производства до 12 миллионов тонн угля в год.Также в четверг будет запущено строительство квартала "Р" в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a> компанией "Колмар" для сотрудников.ГОК "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского каменно-угольных месторождений. Запасы ГОК "Инаглинский" составляют 764 миллиона тонн угля, из них 720 миллионов тонн для добычи подземным способом и 44 миллионов тонн для добычи открытым способом. Общий объем инвестиций - более 72 миллиардов рублей, при этом будет создано более 4 тысяч рабочих мест.Строительство горно-обогатительной фабрики "Инаглинская-2" и шахты "Инаглинская" осуществлялось при финансовой поддержке ФРДВ. Компания неоднократно отмечена премией "Звезда Дальнего Востока".
https://ria.ru/20190115/1549353018.html
https://ria.ru/20200204/1564249230.html
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республика саха (якутия), сергей цивилев, дальний восток, айсен николаев, александр козлов (глава минвостокразвития), экономика

В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту

10:05 10.09.2020
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© Фото : администрация главы Республики Саха (Якутия)Сооружения на территории шахты "Инаглинская" в Нерюнгринском районе Якутии
Сооружения на территории шахты Инаглинская в Нерюнгринском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : администрация главы Республики Саха (Якутия)
Сооружения на территории шахты "Инаглинская" в Нерюнгринском районе Якутии
НЕРЮНГРИ (Якутия), 10 сен - РИА Новости. Самую крупную в России угольную шахту "Инаглинская" и горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский" запустили в Нерюнгринском районе Якутии, передает корреспондент РИА Новости.
"Я уверен, что за этим проектом последуют другие проекты, не менее мощные, не менее красивые, серьезные, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и в целом нашей страны", - сказал глава Якутии Айсен Николаев.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что взял два дня отпуска, чтобы приехать на открытие.
"Не только президент Российской Федерации помогал развивать Якутию, не только правительство Российской Федерации помогало развивать Якутию, но и правительство Якутии всегда было вместе с нами. Айсен Сергеевич, спасибо большое!" - сказал Цивилев.
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На церемонии зачитали поздравительные письма от вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Александра Козлова.
Как сообщает пресс-служба "Колмара", запускаются первая очередь шахты "Инаглинская" и фабрики "Инаглинская-2" мощностью 6 миллионов тонн угля в год. В будущем планируется увеличение производства до 12 миллионов тонн угля в год.
Также в четверг будет запущено строительство квартала "Р" в Нерюнгри компанией "Колмар" для сотрудников.
ГОК "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского каменно-угольных месторождений. Запасы ГОК "Инаглинский" составляют 764 миллиона тонн угля, из них 720 миллионов тонн для добычи подземным способом и 44 миллионов тонн для добычи открытым способом. Общий объем инвестиций - более 72 миллиардов рублей, при этом будет создано более 4 тысяч рабочих мест.
Строительство горно-обогатительной фабрики "Инаглинская-2" и шахты "Инаглинская" осуществлялось при финансовой поддержке ФРДВ. Компания неоднократно отмечена премией "Звезда Дальнего Востока".
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Сергей ЦивилевДальний ВостокАйсен НиколаевАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Экономика
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