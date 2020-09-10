https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html

В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту

Самую крупную в России угольную шахту "Инаглинская" и горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский" запустили в Нерюнгринском районе Якутии, передает... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:05

2020-09-10T10:05

2020-09-10T10:05

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

сергей цивилев

дальний восток

айсен николаев

александр козлов (глава минвостокразвития)

экономика

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<strong>НЕРЮНГРИ (Якутия), 10 сен - РИА Новости.</strong> Самую крупную в России угольную шахту "Инаглинская" и горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский" запустили в Нерюнгринском районе Якутии, передает корреспондент РИА Новости."Я уверен, что за этим проектом последуют другие проекты, не менее мощные, не менее красивые, серьезные, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и в целом нашей страны", - сказал глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a>.Губернатор Кузбасса <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Civilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цивилев</a> рассказал, что взял два дня отпуска, чтобы приехать на открытие."Не только президент <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> помогал развивать Якутию, не только правительство Российской Федерации помогало развивать Якутию, но и правительство Якутии всегда было вместе с нами. Айсен Сергеевич, спасибо большое!" - сказал Цивилев.На церемонии зачитали поздравительные письма от вице-премьера, полпреда президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Трутнева</a> и главы Минвостокразвития <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kozlov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Козлова</a>.Как сообщает пресс-служба "Колмара", запускаются первая очередь шахты "Инаглинская" и фабрики "Инаглинская-2" мощностью 6 миллионов тонн угля в год. В будущем планируется увеличение производства до 12 миллионов тонн угля в год.Также в четверг будет запущено строительство квартала "Р" в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a> компанией "Колмар" для сотрудников.ГОК "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского каменно-угольных месторождений. Запасы ГОК "Инаглинский" составляют 764 миллиона тонн угля, из них 720 миллионов тонн для добычи подземным способом и 44 миллионов тонн для добычи открытым способом. Общий объем инвестиций - более 72 миллиардов рублей, при этом будет создано более 4 тысяч рабочих мест.Строительство горно-обогатительной фабрики "Инаглинская-2" и шахты "Инаглинская" осуществлялось при финансовой поддержке ФРДВ. Компания неоднократно отмечена премией "Звезда Дальнего Востока".

https://ria.ru/20190115/1549353018.html

https://ria.ru/20200204/1564249230.html

республика саха (якутия)

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), сергей цивилев, дальний восток, айсен николаев, александр козлов (глава минвостокразвития), экономика