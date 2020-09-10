https://ria.ru/20200910/sgovor-1577064740.html

США обвинили россиянина Лифшица в мошенничестве

Гражданин России Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщило Министерство юстиции РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T21:28

2020-09-10T21:28

2020-09-10T22:05

министерство юстиции сша

сергей лавров

дмитрий песков

россия

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1400x0_80_0_0_585f2a9d5b08476e369af38b977fbe49.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости.</strong> Гражданин России Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство юстиции США</a> в четверг.Согласно позиции Минюста, 27-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> является участником мошеннической схемы, в которой используются незаконно полученные персональные данные граждан Соединенных Штатов для создания незаконных счетов в банках и онлайн для операций в криптовалюте.Ранее в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> объявил о введении санкций в отношении трех граждан России и одного украинца. По информации <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, россияне, в том числе Артем Лившиц, — сотрудники Агентства интернет-исследований, которое Штаты связывают с российским бизнесменом <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Пригожиным</a> и обвиняют во вмешательстве в американские выборы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577064073.html

14

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, сергей лавров, дмитрий песков, россия, сша, происшествия