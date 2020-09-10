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https://ria.ru/20200910/sgovor-1577064740.html
США обвинили россиянина Лифшица в мошенничестве
Гражданин России Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщило Министерство юстиции РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:28
2020-09-10T22:05
министерство юстиции сша
сергей лавров
дмитрий песков
россия
сша
происшествия
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости.</strong> Гражданин России Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство юстиции США</a> в четверг.Согласно позиции Минюста, 27-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> является участником мошеннической схемы, в которой используются незаконно полученные персональные данные граждан Соединенных Штатов для создания незаконных счетов в банках и онлайн для операций в криптовалюте.Ранее в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> объявил о введении санкций в отношении трех граждан России и одного украинца. По информации <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, россияне, в том числе Артем Лившиц, — сотрудники Агентства интернет-исследований, которое Штаты связывают с российским бизнесменом <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Пригожиным</a> и обвиняют во вмешательстве в американские выборы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577064073.html
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россия
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министерство юстиции сша, сергей лавров, дмитрий песков, россия, сша, происшествия

США обвинили россиянина Лифшица в мошенничестве

21:28 10.09.2020 (обновлено: 22:05 10.09.2020)
3118
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Гражданин России Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщило Министерство юстиции США в четверг.
Согласно позиции Минюста, 27-летний житель Санкт-Петербурга является участником мошеннической схемы, в которой используются незаконно полученные персональные данные граждан Соединенных Штатов для создания незаконных счетов в банках и онлайн для операций в криптовалюте.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 20:54
Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян
Ранее в четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении трех граждан России и одного украинца. По информации Вашингтона, россияне, в том числе Артем Лившиц, — сотрудники Агентства интернет-исследований, которое Штаты связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и обвиняют во вмешательстве в американские выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
136160320
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Министерство юстиции СШАСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияСШАПроисшествия
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