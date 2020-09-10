https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577066732.html

Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач назвал местью санкции, введенные против него Минфином США, и заявил о готовности защищать свои... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T23:34

2020-09-10T23:34

2020-09-10T23:34

министерство финансов сша

демократическая партия сша

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<strong>КИЕВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Внефракционный депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> назвал местью санкции, введенные против него <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфином США</a>, и заявил о готовности защищать свои интересы в суде.В четверг Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, гражданин <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>- из Киева."Решение Минфина США – превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачению Демокорапшн. Будет очень интересно. Какой мотив действий Минфина США и как это произошло: месть представителей Демокорапшн... Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции", - <a href="https://www.facebook.com/derkach.al/posts/1235294713489258" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Деркач в Facebook.В начале следующей недели депутат пообещал дать пресс-конференцию "с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции""Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде", - добавил Деркач.Ранее Деркач обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a> с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Яценюка</a> и утверждения Радой правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grojjsman/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Гройсмана</a>. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.

https://ria.ru/20200910/dezinformatsiya-1577061438.html

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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