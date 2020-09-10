https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577054094.html

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:27

2020-09-10T17:27

2020-09-10T17:58

россия

евросоюз

украина

политика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в сообщении Совета ЕС."Решение принято Советом в рамках письменной процедуры", — отмечается в пресс-релизе. Срок санкций истекал 15 сентября. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Всего в "черном списке" 175 человек и 44 организации.Решение вступит в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале ЕС 11 сентября.Накануне постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру для принятия решения о продлении этих ограничительных мер. Она предполагает сбор решений стран по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Затем определяется, есть ли необходимая поддержка решения. Для пролонгации санкций необходимо согласие всех 27 государств союза.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html

Степан Краснов Напугали ежа голой попой..... 98

Дмитрий Пушков У Соловьева и Матвиенко опять истерики?? )) 91

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, украина, политика