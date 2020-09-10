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Евросоюз продлил антироссийские санкции
Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:27
2020-09-10T17:58
россия
евросоюз
украина
политика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в сообщении Совета ЕС."Решение принято Советом в рамках письменной процедуры", — отмечается в пресс-релизе. Срок санкций истекал 15 сентября. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Всего в "черном списке" 175 человек и 44 организации.Решение вступит в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале ЕС 11 сентября.Накануне постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру для принятия решения о продлении этих ограничительных мер. Она предполагает сбор решений стран по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Затем определяется, есть ли необходимая поддержка решения. Для пролонгации санкций необходимо согласие всех 27 государств союза.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html
Напугали ежа голой попой.....
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У Соловьева и Матвиенко опять истерики?? ))
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россия
украина
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60
россия, евросоюз, украина, политика

Евросоюз продлил антироссийские санкции

17:27 10.09.2020 (обновлено: 17:58 10.09.2020)
8281
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в сообщении Совета ЕС.
"Решение принято Советом в рамках письменной процедуры", — отмечается в пресс-релизе.
Срок санкций истекал 15 сентября. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Всего в "черном списке" 175 человек и 44 организации.
Решение вступит в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале ЕС 11 сентября.
Накануне постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру для принятия решения о продлении этих ограничительных мер. Она предполагает сбор решений стран по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Затем определяется, есть ли необходимая поддержка решения. Для пролонгации санкций необходимо согласие всех 27 государств союза.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 22:35
Дания призвала обсудить санкции против России из-за ситуации с Навальным
102241862180
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РоссияЕвросоюзУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Напугали ежа голой попой.....
10 сентября, 17:30
Степан КрасновСтепан Краснов
77101028
У Соловьева и Матвиенко опять истерики?? ))
10 сентября, 17:31
Дмитрий ПушковДмитрий Пушков
43311340
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