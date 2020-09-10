https://ria.ru/20200910/raskopki-1577021660.html

В Переславле-Залесском нашли редкие граффити с чудо-зверем

Редкие граффити XII века, состоящие из изображения человека с фантастическим животным и фрагментом текста, и которое, возможно, представляет собой аллегорию... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:47

2020-09-10T10:47

2020-09-10T11:10

культура

открытия - риа наука

российская академия наук

юрьев-польский

переславль-залесский

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Редкие граффити XII века, состоящие из изображения человека с фантастическим животным и фрагментом текста, и которое, возможно, представляет собой аллегорию борьбы добра со злом, обнаружили российские археологи, исследовавшие один из древнейших храмов домонгольского периода — Спасо-Преображенский собор в <a href="http://ria.ru/location_Pereslavl_Zalesskijj/" target="_blank" data-auto="true">Переславле-Залесском</a>, сообщила пресс-служба Института археологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>.Фигура бегущего человека, левой рукой поднимающего над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, расположена в правой части граффити. "Слева от рисунка и под ним находится текст, в конце которого уверенно прочитываются слова "но не всем ладно. Игнат писал". Фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно истолковать как записанный обычным образом славянский текст", - отмечается в сообщении.Изображение человека с фантастическим животным и надписью были обнаружены на белокаменном блоке высотой около 30 сантиметров и длиной около 50 сантиметров, центральную часть которого занимает изображение крестов. Надпись, которая находится слева от рисунка и под ним, еще не прочитана. Граффити обнаружены и на соседних белокаменных блоках: на блоке, находящемся справа, нанесены автограф "Лазорь писал" и сокращенные названия дней недели, и еще на одном блоке изображены кресты, вероятно, погребальные. Эти надписи, как и первая, датируются XII веком."Сопровождающая рисунок фраза, возможно, имеет гадательный характер, так как подобная последовательность находит параллели в древнерусской эпиграфике и берестяных грамотах, слово "ладно", скорее всего, следует понимать как "одинаково", в соответствии с основным значением слова в древнерусском языке", – в свою очередь отметил член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус.Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского имеет сложную строительную историю: сооруженный по заказу князя Юрия Долгорукого в середине XII века, он неоднократно перестраивался, подвергался ремонту и реставрации. Начиная с середины XIX века, археологи неоднократно исследовали собор. Эти исследования носили фрагментарный характер, но благодаря им удалось установить архитектурные особенности собора, его первоначальный облик, а также собрать уникальную коллекцию граффити, среди которых — сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и список его убийц.Исследования, проведенные в сентябре архитектурно-археологическим отрядом Института археологии РАН при содействии Переславского музея-заповедника, связаны с предстоящей реставрацией интерьера древнейшего храма Владимиро-Суздальской Руси и проводятся в рамках многолетней научной программы по комплексному изучению древнерусских домонгольских соборов. В рамках проекта уже исследованы памятники XII – начала XIII века в Новгороде, Кидекше, Боголюбове и <a href="http://ria.ru/location_JUrev_Polskijj/" target="_blank" data-auto="true">Юрьеве-Польском</a>.

https://ria.ru/20200909/archeology-1576948881.html

https://realty.ria.ru/20200811/1575631262.html

https://ria.ru/20200804/1575339717.html

юрьев-польский

переславль-залесский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, российская академия наук, юрьев-польский, переславль-залесский