https://ria.ru/20200910/pushkov-1577014463.html

"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США

В Госдепе США пытаются "выдать желаемое за действительное", заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T03:32

2020-09-10T03:32

2020-09-10T09:18

обострение конфликта в ливии

ливия

война в сирии

россия

исламское государство

государственный департамент сша

алексей пушков

москва

сирия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В Госдепе <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> пытаются "выдать желаемое за действительное", заявил в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1165" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.Ранее американский дипломат <a href="https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html" target="_blank">выразил</a> обеспокоенность "вовлеченностью" России в ливийский конфликт и заявил, что "было большой ошибкой пускать Россию в Сирию". Это вызвало резкую критику со стороны Пушкова.Сенатор отметил, что Россия пришла в Сирию "вопреки и помимо США", и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать. Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ*, которое провозгласило бы в стране свой халифат."США именно к этому и вели дело", — заключил политик.Ранее пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах России в Ливии <a href="http://ria.ru/person_dzhamshed-boltaev/" target="_blank" data-auto="true">Джамшед Болтаев</a> также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наемников в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> недостоверны, обвинения в адрес Москвы беспочвенны и не подкреплены фактами.<em>*Террористическая группировка, запрещенная в России</em>.

https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html

https://ria.ru/20200730/1575139375.html

Мугабе Хайлеселассиевич Обнулись РИА ссылается на твиттер Пушкова, который ссылается на РИА. Хорошо устроились, ребята ))) 82

Максим Кузнецов Этонемы. Данные недостоверны. Настамнет 75

ливия

россия

москва

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в ливии, ливия, россия, исламское государство, государственный департамент сша, алексей пушков, москва, сирия, сша, в мире