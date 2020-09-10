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Война в Сирии
https://ria.ru/20200910/pushkov-1577014463.html
"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
В Госдепе США пытаются "выдать желаемое за действительное", заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T03:32
2020-09-10T09:18
обострение конфликта в ливии
ливия
война в сирии
россия
исламское государство
государственный департамент сша
алексей пушков
москва
сирия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В Госдепе <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> пытаются "выдать желаемое за действительное", заявил в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1165" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.Ранее американский дипломат <a href="https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html" target="_blank">выразил</a> обеспокоенность "вовлеченностью" России в ливийский конфликт и заявил, что "было большой ошибкой пускать Россию в Сирию". Это вызвало резкую критику со стороны Пушкова.Сенатор отметил, что Россия пришла в Сирию "вопреки и помимо США", и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать. Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ*, которое провозгласило бы в стране свой халифат."США именно к этому и вели дело", — заключил политик.Ранее пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах России в Ливии <a href="http://ria.ru/person_dzhamshed-boltaev/" target="_blank" data-auto="true">Джамшед Болтаев</a> также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наемников в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> недостоверны, обвинения в адрес Москвы беспочвенны и не подкреплены фактами.<em>*Террористическая группировка, запрещенная в России</em>.
https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html
https://ria.ru/20200730/1575139375.html
РИА ссылается на твиттер Пушкова, который ссылается на РИА. Хорошо устроились, ребята )))
82
Этонемы. Данные недостоверны. Настамнет
75
ливия
россия
москва
сирия
сша
РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, ливия, россия, исламское государство, государственный департамент сша, алексей пушков, москва, сирия, сша, в мире

"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США

03:32 10.09.2020 (обновлено: 09:18 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Госдепе США пытаются "выдать желаемое за действительное", заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.
Ранее американский дипломат выразил обеспокоенность "вовлеченностью" России в ливийский конфликт и заявил, что "было большой ошибкой пускать Россию в Сирию". Это вызвало резкую критику со стороны Пушкова.

"Что это за гегемонистские фантазии — пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить", — заявил парламентарий.

Сенатор отметил, что Россия пришла в Сирию "вопреки и помимо США", и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать.
Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ*, которое провозгласило бы в стране свой халифат.
"США именно к этому и вели дело", — заключил политик.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наемников в Ливии недостоверны, обвинения в адрес Москвы беспочвенны и не подкреплены фактами.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииОбострение конфликта в ЛивииЛивияРоссияИсламское государствоГосударственный департамент СШААлексей ПушковМоскваСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
РИА ссылается на твиттер Пушкова, который ссылается на РИА. Хорошо устроились, ребята )))
10 сентября, 05:47
Мугабе Хайлеселассиевич ОбнулисьМугабе Хайлеселассиевич Обнулись
1521073
Этонемы. Данные недостоверны. Настамнет
10 сентября, 05:41
Максим КузнецовМаксим Кузнецов
2111169
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