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https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html
США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии
США обеспокоены вовлеченностью России на ливийском направлении, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:05
2020-09-09T19:05
россия
дмитрий песков
ливия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> США обеспокоены вовлеченностью России на ливийском направлении, заявил помощник госсекретаря <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наёмников в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> недостоверны, обвинения в адрес России беспочвенны и не подкреплены фактами.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20200907/liviya-1576885915.html
Бедные беспокоятся ночами не спят, а скажите кто разбомбил Ливию и довёл страну до нищиты?
16
исключительность вроде как не признак того, что нужно беспокоиться))) А значит слабые и вовсе не исключительные
13
9
россия
ливия
сша
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россия, дмитрий песков, ливия, сша, в мире

США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии

19:05 09.09.2020
2655
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США обеспокоены вовлеченностью России на ливийском направлении, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наёмников в Ливии недостоверны, обвинения в адрес России беспочвенны и не подкреплены фактами.

"Это было большой ошибкой пускать Россию в Сирию, ожидая, что на этом все закончится. Я думаю, что вовлеченность РФ в сирийский конфликт, подталкивает и поощряет их. Сейчас их вовлеченность в таких странах, как Ливия очень беспокоит нас. Перспектива того, что у России появится еще одна "витрина" на другом фронте очень тревожна, и мы не думаем, что это отвечает интересам Ливии или Европы", - сказал Шенкер, выступая в Брукингском институте.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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912411819
Обсудить 9
РоссияДмитрий ПесковЛивияСШАВ мире
Популярные комментарии
Бедные беспокоятся ночами не спят, а скажите кто разбомбил Ливию и довёл страну до нищиты?
9 сентября, 19:27
ВВВячеслав Володько
1500001
исключительность вроде как не признак того, что нужно беспокоиться))) А значит слабые и вовсе не исключительные
9 сентября, 19:07
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
1100101
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