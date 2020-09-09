https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html

США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии

США обеспокоены вовлеченностью России на ливийском направлении, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:05

2020-09-09T19:05

2020-09-09T19:05

россия

дмитрий песков

ливия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> США обеспокоены вовлеченностью России на ливийском направлении, заявил помощник госсекретаря <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наёмников в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> недостоверны, обвинения в адрес России беспочвенны и не подкреплены фактами.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20200907/liviya-1576885915.html

Вячеслав Володько Бедные беспокоятся ночами не спят, а скажите кто разбомбил Ливию и довёл страну до нищиты? 16

Руслан Якубик исключительность вроде как не признак того, что нужно беспокоиться))) А значит слабые и вовсе не исключительные 13

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россия

ливия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, ливия, сша, в мире