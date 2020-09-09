США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США обеспокоены вовлеченностью России на ливийском направлении, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране. Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев также заявлял РИА Новости, что утверждения о присутствии российских наёмников в Ливии недостоверны, обвинения в адрес России беспочвенны и не подкреплены фактами.
"Это было большой ошибкой пускать Россию в Сирию, ожидая, что на этом все закончится. Я думаю, что вовлеченность РФ в сирийский конфликт, подталкивает и поощряет их. Сейчас их вовлеченность в таких странах, как Ливия очень беспокоит нас. Перспектива того, что у России появится еще одна "витрина" на другом фронте очень тревожна, и мы не думаем, что это отвечает интересам Ливии или Европы", - сказал Шенкер, выступая в Брукингском институте.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.