В Ленинградской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребенком
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"Вид на лес с высоты птичьего полета
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Вид на лес с высоты птичьего полета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Спасатели нашли заблудившихся в лесу в Ленинградской области женщину с шестилетней девочкой, сообщает региональное ГУМЧС.
Женщина с шестилетним ребенком и собакой ушли в лес за грибами и заблудились в районе населенного пункта Кузнецы Ломоносовского района. Сначала к поискам подключился супруг потерявшейся женщины и ее мать. Затем они обратились за помощью к спасателям.
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"За грибами они отправились вчетвером – бабушка, мать, внучка и любимец семьи – бордосский дог. В лесу они разделились и бабушка вернулась к дороге одна. Позвонила своим спутницам и поняла, что они заблудились. Буквально сразу телефон отключился – закончился заряд батареи. К поискам подключился супруг потерявшейся, которого встревоженная женщина сразу позвала на помощь", - говорится в сообщении.
Специалисты МЧС развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К месту происшествия были направлены сотрудники 37-го пожарно-спасательного отряда, спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда города Тосно, аэромобильная группировка и оперативная группа ГУМЧС России по Ленинградской области, полиция и добровольцы. Всего к поискам было привлечено 86 человек.
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"Местность была ограничена дорогой и речкой, и участники поисковых работ обшаривали каждый метр. Однако поиски не приносили результатов. Никто не мог и подумать, что женщина с ребенком и собакой отправится вброд через реку. Время приближалось к 3 часам ночи и, хотя это казалось напрасным, тосненские спасатели решили все-таки перейти на противоположный берег и проверить там. Не прошло и 15 минут, как они сообщили, что слышат неподалеку лай собаки и двигаются на звук. Вскоре потерявшиеся были найдены", - отметил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.
Еще порядка двух часов потребовалось спасателям, чтобы вывести заблудившихся из леса.