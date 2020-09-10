Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/propavshie-1577028408.html
В Ленинградской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребенком
Спасатели нашли заблудившихся в лесу в Ленинградской области женщину с шестилетней девочкой, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:27
2020-09-10T12:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091433_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_faef8877bb08ac594ccd435eeb1c7606.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. </strong>Спасатели нашли заблудившихся в лесу в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> женщину с шестилетней девочкой, сообщает региональное ГУМЧС.Женщина с шестилетним ребенком и собакой ушли в лес за грибами и заблудились в районе населенного пункта Кузнецы Ломоносовского района. Сначала к поискам подключился супруг потерявшейся женщины и ее мать. Затем они обратились за помощью к спасателям.Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К месту происшествия были направлены сотрудники 37-го пожарно-спасательного отряда, спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда города Тосно, аэромобильная группировка и оперативная группа ГУМЧС России по Ленинградской области, полиция и добровольцы. Всего к поискам было привлечено 86 человек.Еще порядка двух часов потребовалось спасателям, чтобы вывести заблудившихся из леса.
https://ria.ru/20190720/1556717552.html
https://ria.ru/20190710/1556368178.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091433_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_97038a660b41e40302096545cedefffb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребенком

12:27 10.09.2020
985
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Вид на лес с высоты птичьего полета
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Вид на лес с высоты птичьего полета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Спасатели нашли заблудившихся в лесу в Ленинградской области женщину с шестилетней девочкой, сообщает региональное ГУМЧС.
Женщина с шестилетним ребенком и собакой ушли в лес за грибами и заблудились в районе населенного пункта Кузнецы Ломоносовского района. Сначала к поискам подключился супруг потерявшейся женщины и ее мать. Затем они обратились за помощью к спасателям.
Грибы - РИА Новости, 1920, 20.07.2019
20 июля 2019, 03:33
В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба
"За грибами они отправились вчетвером – бабушка, мать, внучка и любимец семьи – бордосский дог. В лесу они разделились и бабушка вернулась к дороге одна. Позвонила своим спутницам и поняла, что они заблудились. Буквально сразу телефон отключился – закончился заряд батареи. К поискам подключился супруг потерявшейся, которого встревоженная женщина сразу позвала на помощь", - говорится в сообщении.
Специалисты МЧС развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К месту происшествия были направлены сотрудники 37-го пожарно-спасательного отряда, спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда города Тосно, аэромобильная группировка и оперативная группа ГУМЧС России по Ленинградской области, полиция и добровольцы. Всего к поискам было привлечено 86 человек.
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 10.07.2019
10 июля 2019, 03:18
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
"Местность была ограничена дорогой и речкой, и участники поисковых работ обшаривали каждый метр. Однако поиски не приносили результатов. Никто не мог и подумать, что женщина с ребенком и собакой отправится вброд через реку. Время приближалось к 3 часам ночи и, хотя это казалось напрасным, тосненские спасатели решили все-таки перейти на противоположный берег и проверить там. Не прошло и 15 минут, как они сообщили, что слышат неподалеку лай собаки и двигаются на звук. Вскоре потерявшиеся были найдены", - отметил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.
Еще порядка двух часов потребовалось спасателям, чтобы вывести заблудившихся из леса.
2710010
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
СК Белоруссии не стал возбуждать дело по задержанию журналистов в Минске
Машина скорой помощи, Италия
В Италии погибла российская модель
Медик держит шприц с вакциной
Правительство выделит дополнительные средства на закупку вакцин от гриппа
Полицейский автомобиль
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
Автомобиль Следственного комитета РФ
Одурманенный житель Подмосковья зарезал друга и ранил его девушку
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил сообщения о хакерской атаке на связанную с Байденом фирму
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Сотрудники правоохранительных органов с собакой
В Петербурге пес спас девочку от изнасилования
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
В Тамбовской епархии прокомментировали падение купола храма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что слова Помпео о Навальном искажают реальность
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Йошкар-Оле мать, истязавшая дочь, получила условный срок
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Спецоперация ФСБ
В Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками на 17 миллионов рублей
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
Лента новостейМолния