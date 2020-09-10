https://ria.ru/20200910/propavshie-1577028408.html

В Ленинградской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребенком

Спасатели нашли заблудившихся в лесу в Ленинградской области женщину с шестилетней девочкой, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:27

2020-09-10T12:27

2020-09-10T12:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. </strong>Спасатели нашли заблудившихся в лесу в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> женщину с шестилетней девочкой, сообщает региональное ГУМЧС.Женщина с шестилетним ребенком и собакой ушли в лес за грибами и заблудились в районе населенного пункта Кузнецы Ломоносовского района. Сначала к поискам подключился супруг потерявшейся женщины и ее мать. Затем они обратились за помощью к спасателям.Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К месту происшествия были направлены сотрудники 37-го пожарно-спасательного отряда, спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда города Тосно, аэромобильная группировка и оперативная группа ГУМЧС России по Ленинградской области, полиция и добровольцы. Всего к поискам было привлечено 86 человек.Еще порядка двух часов потребовалось спасателям, чтобы вывести заблудившихся из леса.

https://ria.ru/20190720/1556717552.html

https://ria.ru/20190710/1556368178.html

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия