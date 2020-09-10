https://ria.ru/20200910/piter-1577033514.html

Песков оценил перспективу превращения Петербурга в международный авиахаб

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя режим "открытого неба" в аэропорту "Пулково", заявил, что после пандемии Россия просто обязана будет... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:37

2020-09-10T13:37

2020-09-10T13:42

пулково (аэропорт)

дмитрий песков

санкт-петербург

экономика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя режим "открытого неба" в аэропорту "<a href="https://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport" target="_blank">Пулково</a>", заявил, что после пандемии Россия просто обязана будет вернуться к реализации всех проектов экономического развития.Журналисты задали Пескову вопрос, стоит ли ждать возвращения к режиму "открытого неба" в "Пулково" после пандемии, и станет ли петербургский аэропорт воротами для европейских авиакомпаний-лоукостеров."Это вопрос очень серьезный, "открытое небо" - это очень серьезный вопрос", - ответил Песков.Он добавил, что российским авиационным властям в первую очередь нужно поддерживать своих авиаперевозчиков, которые "находятся в очень сложной ситуации"."Мы должны в первую очередь заботиться о своих. А во вторую - мы просто будем обязаны вернуться ко всем проектам экономического развития", - заявил Песков.Режим открытого неба начал действовать в аэропорту "Пулково" с 1 января. Ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Санкт-Петербург</a> снято сроком на пять лет. Режим открытого неба позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

https://ria.ru/20200729/1575121108.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пулково (аэропорт), дмитрий песков, санкт-петербург, экономика