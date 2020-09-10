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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/peterburg-1577036013.html
В Кремле оценили успехи Петербурга в борьбе с COVID-19
Кремль руководствуется реальным положением дел в Петербурге, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:01
2020-09-10T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
санкт-петербург
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Кремль руководствуется реальным положением дел в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А руководствуемся мы именно реальным положением дел", - добавил он. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, санкт-петербург, политика

В Кремле оценили успехи Петербурга в борьбе с COVID-19

14:01 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛюди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Кремль руководствуется реальным положением дел в Петербурге, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Петербург очень достойно прошел через острый период ковидного кризиса. Мы видели вместе с вами, насколько энергично руководство региона принимало меры по наращиванию коечного фонда, по оборудованию этого коечного фонда необходимыми устройствами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, с чем могут быть связаны сообщения о возможной отставке губернатора Петербурга Александра Беглова.
"Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А руководствуемся мы именно реальным положением дел", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
10700013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковСанкт-ПетербургПолитика
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