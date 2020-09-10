https://ria.ru/20200910/peterburg-1577036013.html
В Кремле оценили успехи Петербурга в борьбе с COVID-19
Кремль руководствуется реальным положением дел в Петербурге, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:01
2020-09-10T14:01
2020-09-10T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943998_0:153:3100:1897_1400x0_80_0_0_47dde6e50fa0eede0bef10bee79f7c68.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Кремль руководствуется реальным положением дел в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А руководствуемся мы именно реальным положением дел", - добавил он. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943998_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_2c4ab587a15a86a80a846ac6f9b96b35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, санкт-петербург, политика