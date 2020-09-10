https://ria.ru/20200910/peterburg-1577036013.html

В Кремле оценили успехи Петербурга в борьбе с COVID-19

Кремль руководствуется реальным положением дел в Петербурге, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:01

2020-09-10T14:01

2020-09-10T14:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

санкт-петербург

политика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Кремль руководствуется реальным положением дел в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, город очень достойно прошел острую фазу пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А руководствуемся мы именно реальным положением дел", - добавил он. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, санкт-петербург, политика