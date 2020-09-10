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https://ria.ru/20200910/peterburg-1577032770.html
Песков прокомментировал сообщения об "отставке" главы Петербурга
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об "отставке" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отметил, что влияние заказных РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:29
2020-09-10T13:45
дмитрий песков
александр беглов
санкт-петербург
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя сообщения об "отставке" губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Беглова</a>, отметил, что влияние заказных кампаний не настолько велико, как думают их заказчики."Конечно, мы в Кремле не видим все кампании, но поверьте, влияние этих кампаний на нас не столь велико, как думают те, кто заказывают эти кампании", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова, по мнению Кремля, природа кампании о возможной отставке Беглова.
https://ria.ru/20200910/gossovet-1577032661.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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дмитрий песков, александр беглов, санкт-петербург, политика

Песков прокомментировал сообщения об "отставке" главы Петербурга

13:29 10.09.2020 (обновлено: 13:45 10.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об "отставке" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отметил, что влияние заказных кампаний не настолько велико, как думают их заказчики.
"Конечно, мы в Кремле не видим все кампании, но поверьте, влияние этих кампаний на нас не столь велико, как думают те, кто заказывают эти кампании", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова, по мнению Кремля, природа кампании о возможной отставке Беглова.

"Мы с вами живем в век ложной информации, в век фейков и заказных упражнений информационных, поэтому относиться к ним нужно соответствующим образом".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
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