https://ria.ru/20200910/peterburg-1577032770.html

Песков прокомментировал сообщения об "отставке" главы Петербурга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об "отставке" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отметил, что влияние заказных РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:29

2020-09-10T13:29

2020-09-10T13:45

дмитрий песков

александр беглов

санкт-петербург

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1400x0_80_0_0_63f6dd3c16b997dd17af8d361f110c15.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя сообщения об "отставке" губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Беглова</a>, отметил, что влияние заказных кампаний не настолько велико, как думают их заказчики."Конечно, мы в Кремле не видим все кампании, но поверьте, влияние этих кампаний на нас не столь велико, как думают те, кто заказывают эти кампании", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова, по мнению Кремля, природа кампании о возможной отставке Беглова.

https://ria.ru/20200910/gossovet-1577032661.html

1

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, александр беглов, санкт-петербург, политика