Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/ozkho-1577047973.html
Постпред при ОЗХО: Россия готова к действиям ФРГ в рамках организации
Если ФРГ решит задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия (КЗХО) в ситуации с Алексеем Навальным, Россия к этому готова, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:11
2020-09-10T16:11
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337247_0:34:1934:1122_1400x0_80_0_0_e5e112e823e2e993bfdbe9445b5969a3.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Если ФРГ решит задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия (КЗХО) в ситуации с Алексеем Навальным, Россия к этому готова, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577046224.html
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577029232.html
3
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337247_146:0:1773:1220_1400x0_80_0_0_b1c6670e1982e8d478fec79964a4f00c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, политика

Постпред при ОЗХО: Россия готова к действиям ФРГ в рамках организации

16:11 10.09.2020
1929
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Евгений Одиноков
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если ФРГ решит задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия (КЗХО) в ситуации с Алексеем Навальным, Россия к этому готова, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Если наши партнеры из Германии захотят задействовать механизмы КЗХО, мы к такому развороту готовы", - сказал Шульгин.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:48
Россия призвала Германию совместно решать все вопросы по Навальному
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:35
Песков заявил, что слова Помпео о Навальном искажают реальность
2941018
Обсудить 3
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияПолитика
Рекомендуем
Алексей Навальный
В ОЗХО не получили материалы по Навальному от ФРГ, заявил постпред России
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию
Алексей Навальный
Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о дисбалансе в развитии регионов
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Россия призвала Германию совместно решать все вопросы по Навальному
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве
В России задействуют новый способ выдворения "нежелательных" иностранцев
Флаги России и ЕС
Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак
Члену КС оппозиции Белоруссии Знаку не разрешили передать книгу в СИЗО
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Алексей Навальный
Результаты исследования по Навальному направили из МИД Германии в ОЗХО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
Лента новостейМолния