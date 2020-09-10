https://ria.ru/20200910/ozkho-1577047973.html

Постпред при ОЗХО: Россия готова к действиям ФРГ в рамках организации

Если ФРГ решит задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия (КЗХО) в ситуации с Алексеем Навальным, Россия к этому готова, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:11

2020-09-10T16:11

2020-09-10T16:11

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Если ФРГ решит задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия (КЗХО) в ситуации с Алексеем Навальным, Россия к этому готова, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577046224.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577029232.html

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, политика