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https://ria.ru/20200910/ostrova-1577040377.html
Песков ответил на вопрос о судьбе Курильских островов
Ответ о судьбе Курильских островов находится в обновленной конституции, которая запрещает отчуждение федеральных территорий, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:38
2020-09-10T14:38
синдзо абэ
дмитрий песков
владимир путин
москва
сингапур (страна)
япония
в мире
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ответ о судьбе <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a> находится в обновленной конституции, которая запрещает отчуждение федеральных территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую конституцию. Там однозначный ответ - я имею в виду последние поправки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о судьбе Курил после смены премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне между президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и премьером Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20200828/kurily-1576412889.html
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москва
сингапур (страна)
япония
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синдзо абэ, дмитрий песков, владимир путин, москва, сингапур (страна), япония, в мире

Песков ответил на вопрос о судьбе Курильских островов

14:38 10.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Ответ о судьбе Курильских островов находится в обновленной конституции, которая запрещает отчуждение федеральных территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую конституцию. Там однозначный ответ - я имею в виду последние поправки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о судьбе Курил после смены премьер-министра Японии.
Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 10:22
Эксперт оценил влияние ухода Абэ на переговоры по Курилам
1911631510
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Синдзо АбэДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСингапур (страна)ЯпонияВ мире
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