https://ria.ru/20200910/ostrova-1577040377.html

Песков ответил на вопрос о судьбе Курильских островов

Ответ о судьбе Курильских островов находится в обновленной конституции, которая запрещает отчуждение федеральных территорий, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:38

2020-09-10T14:38

2020-09-10T14:38

синдзо абэ

дмитрий песков

владимир путин

москва

сингапур (страна)

япония

в мире

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ответ о судьбе <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a> находится в обновленной конституции, которая запрещает отчуждение федеральных территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую конституцию. Там однозначный ответ - я имею в виду последние поправки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о судьбе Курил после смены премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне между президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и премьером Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20200828/kurily-1576412889.html

5

москва

сингапур (страна)

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синдзо абэ, дмитрий песков, владимир путин, москва, сингапур (страна), япония, в мире