https://ria.ru/20200910/norilsk-1577022923.html

Росприроднадзор подал иск о возмещении ущерба от ЧП на ТЭЦ в Норильске

Региональное подразделение Росприроднадзора через суд намерено добиваться оплаты Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, входит в "Норникель")... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:06

2020-09-10T11:06

2020-09-10T11:07

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_7:0:633:352_1400x0_80_0_0_0020179d7d5049aeb40ced8875979e1d.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Региональное подразделение <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> через суд намерено добиваться оплаты Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, входит в "Норникель") почти 148 миллиардов рублей за ущерб от ЧП на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.Ранее Росприроднадзор дважды направлял в адрес компании просьбы погасить штраф в досудебном порядке. Представители "Норникеля" заявляли о несогласии с суммой ущерба, но никаких альтернативных расчетов не предоставили."Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", - говорится в сообщении.

1

красноярский край

норильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия