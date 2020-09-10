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https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html
Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
Врач-патологоанатом Александр Эдигер отреагировал на внезапную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из вероятных версий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T01:09
2020-09-10T01:09
александр эдигер
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Врач-патологоанатом <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-ediger/" target="_blank" data-auto="true">Александр Эдигер</a> отреагировал на внезапную смерть невесты в день свадьбы в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">дагестанском</a> селе Мургук и назвал одну из вероятных версий случившегося, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Ранее СК <a href="https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html" target="_blank">сообщил</a>, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу. Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.Специалист отметил, что ситуация человек идет в аптеку и покупает "некое лекарство" может привести к немедленной реакции непереносимости.Эдигер заключил, что перед покупкой средств, способных, например, воздействовать на психику, улучшить сон или наладить обмен веществ, необходимо проконсультироваться с врачом.
https://ria.ru/20190921/1558963783.html
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александр эдигер, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

01:09 10.09.2020
13014
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Врач-патологоанатом Александр Эдигер отреагировал на внезапную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из вероятных версий случившегося, пишет mk.ru.
Ранее СК сообщил, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу. Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

"Может быть и так, что прием препарата не имеет никакой связи с наступившей смертью. Возможно, она (погибшая девушка.— Прим. ред.) была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца", — допустил Эдигер.

Специалист отметил, что ситуация человек идет в аптеку и покупает "некое лекарство" может привести к немедленной реакции непереносимости.

"Самое большое зло — когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает. <...> В аптеке невозможно сейчас купить психотропное, которое моментально приводит к смерти. Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку", — подчеркнул он.

Эдигер заключил, что перед покупкой средств, способных, например, воздействовать на психику, улучшить сон или наладить обмен веществ, необходимо проконсультироваться с врачом.
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Александр ЭдигерРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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