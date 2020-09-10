https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html

Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

Врач-патологоанатом Александр Эдигер отреагировал на внезапную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из вероятных версий... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T01:09

2020-09-10T01:09

2020-09-10T01:09

александр эдигер

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Врач-патологоанатом <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-ediger/" target="_blank" data-auto="true">Александр Эдигер</a> отреагировал на внезапную смерть невесты в день свадьбы в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">дагестанском</a> селе Мургук и назвал одну из вероятных версий случившегося, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Ранее СК <a href="https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html" target="_blank">сообщил</a>, что девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. Она скончалась при поступлении в больницу. Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.Специалист отметил, что ситуация человек идет в аптеку и покупает "некое лекарство" может привести к немедленной реакции непереносимости.Эдигер заключил, что перед покупкой средств, способных, например, воздействовать на психику, улучшить сон или наладить обмен веществ, необходимо проконсультироваться с врачом.

https://ria.ru/20190921/1558963783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр эдигер, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия