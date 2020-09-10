https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577066950.html

Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон в ходе заседания Совета Безопасности призвал провести международное расследование при участии экспертов ОЗХО инцидента с... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T23:51

2020-09-10T23:51

2020-09-11T01:26

александр шульгин

сергей лавров

москва

оон

берлин (город)

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

совет безопасности оон

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<strong>ООН, 11 сен – РИА Новости.</strong> Постпред <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Свен Юргенсон в ходе заседания Совета Безопасности призвал провести международное расследование при участии экспертов ОЗХО инцидента с якобы имевшим место отравлением российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждения уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обращал внимание, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России."Мы строго осуждаем нападение и призываем к беспристрастному международному расследованию, в котором бы приняли участие эксперты ОЗХО", - сказал Юргенсон.Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Алексея Навального. В минобороны страны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.В свою очередь постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявил, что никакие материалы по ситуации вокруг Алексея Навального в организацию не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577061952.html

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