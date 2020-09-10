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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577066950.html
Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон в ходе заседания Совета Безопасности призвал провести международное расследование при участии экспертов ОЗХО инцидента с... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T23:51
2020-09-11T01:26
александр шульгин
сергей лавров
москва
оон
берлин (город)
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
совет безопасности оон
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<strong>ООН, 11 сен – РИА Новости.</strong> Постпред <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Свен Юргенсон в ходе заседания Совета Безопасности призвал провести международное расследование при участии экспертов ОЗХО инцидента с якобы имевшим место отравлением российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждения уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обращал внимание, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России."Мы строго осуждаем нападение и призываем к беспристрастному международному расследованию, в котором бы приняли участие эксперты ОЗХО", - сказал Юргенсон.Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Алексея Навального. В минобороны страны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.В свою очередь постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявил, что никакие материалы по ситуации вокруг Алексея Навального в организацию не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577061952.html
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александр шульгин, сергей лавров, москва, оон, берлин (город), госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, совет безопасности оон, эстония, в мире

Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального

23:51 10.09.2020 (обновлено: 01:26 11.09.2020)
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
ООН, 11 сен – РИА Новости. Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон в ходе заседания Совета Безопасности призвал провести международное расследование при участии экспертов ОЗХО инцидента с якобы имевшим место отравлением российского блогера Алексея Навального.
Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждения уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что Германия требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России.
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"Мы строго осуждаем нападение и призываем к беспристрастному международному расследованию, в котором бы приняли участие эксперты ОЗХО", - сказал Юргенсон.
"Мы призываем Россию к сотрудничеству, призываем ее представить отчет о том, как нервно-паралитическое вещество оказалось использовано при отравлении господина Навального", - заявил он.
Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Алексея Навального. В минобороны страны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.
В свою очередь постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что никакие материалы по ситуации вокруг Алексея Навального в организацию не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Александр ШульгинСергей ЛавровМоскваООНБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйСовет Безопасности ООНЭстонияВ мире
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