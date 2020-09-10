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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577061952.html
Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:51
2020-09-10T22:14
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
ангела меркель
германия
европа
политика
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<strong>БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.С таким комментарием она выступила на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, приуроченном к грядущей 30-й годовщине воссоединения Германии и посвященном проблематике будущего демократии в Европе.Канцлер при этом подчеркнула, что у каждого поколения в Европе свои задачи, которые требуют решения.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577055567.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Даже удивительно, при колоссальном количестве внутригерманских и европейских проблем, эту пожилую, женщину волнует главным образом Навальный.
65
Скрипаль русско-английский шпион, а Навальный гражданин РФ, отравленный боевым веществом у себя на родине. Разницу понимаешь?
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германия
европа
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, ангела меркель, германия, европа, политика

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

19:51 10.09.2020 (обновлено: 22:14 10.09.2020)
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© REUTERS / Christoph SoederАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Christoph Soeder
БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.
С таким комментарием она выступила на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, приуроченном к грядущей 30-й годовщине воссоединения Германии и посвященном проблематике будущего демократии в Европе.

"Европа имеет другие проблемы сегодня, но они также достаточно весомые. В эти дни нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального, например, ситуация с лагерем беженцев "Мориа", — заявила Меркель, отвечая на вопрос, как она оценивает текущую ситуацию в Европе в сравнении с временами воссоединения Германии.

Канцлер при этом подчеркнула, что у каждого поколения в Европе свои задачи, которые требуют решения.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 17:49
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
16532217118
Обсудить 32
Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйАнгела МеркельГерманияЕвропаПолитика
Популярные комментарии
Даже удивительно, при колоссальном количестве внутригерманских и европейских проблем, эту пожилую, женщину волнует главным образом Навальный.
10 сентября, 20:08
Ivan LuckichIvan Luckich
4820100
Скрипаль русско-английский шпион, а Навальный гражданин РФ, отравленный боевым веществом у себя на родине. Разницу понимаешь?
10 сентября, 20:10
Igor Rod'koIgor Rod'ko
1402329
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