Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
19:51 10.09.2020 (обновлено: 22:14 10.09.2020)
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БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.
С таким комментарием она выступила на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, приуроченном к грядущей 30-й годовщине воссоединения Германии и посвященном проблематике будущего демократии в Европе.
"Европа имеет другие проблемы сегодня, но они также достаточно весомые. В эти дни нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального, например, ситуация с лагерем беженцев "Мориа", — заявила Меркель, отвечая на вопрос, как она оценивает текущую ситуацию в Европе в сравнении с временами воссоединения Германии.
Канцлер при этом подчеркнула, что у каждого поколения в Европе свои задачи, которые требуют решения.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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