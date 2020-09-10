https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577055567.html

Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального

В ПАСЕ планировали обсудить ситуацию с Алексеем Навальным еще до появления информации о его состоянии, рассказал глава российской делегации Петр Толстой. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:49

2020-09-10T17:49

2020-09-10T18:33

госпитализация алексея навального

алексей навальный

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> В ПАСЕ планировали обсудить ситуацию с <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексеем Навальным</a></u> еще до появления информации о его состоянии, рассказал глава российской делегации <u><a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/">Петр Толстой</a>.</u>"Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания Комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе", - сказал он.В этой связи, рассказал парламентарий, он даже направлял письмо в адрес председателя Комиссии Бориса Цилевича с просьбой прояснить ситуацию и предостеречь членов Комиссии от преждевременных выводов и умозаключений."Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", - добавил Толстой.Парламентарий отметил, что огорчен тем фактом, что "органы <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> опускаются до обсуждения слухов", жертвуя не только нормами регламента, но и репутацией.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные. В Кремле подчеркивали, что в Москве заинтересованы в выяснении причин случившегося, и напоминали, что российская сторона ждет ответа от немецких коллег о результатах анализов, выполненных в их лаборатории.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

Mila Summer Borisova Все знают, какие деньги мы платим в ПАСЕ? Мой неизменный вопрос - на хрена? Зачем России ПАСЕ за такие деньги? 230

Андрей Дашков У них война с нами. Сколько можно удивляться боевым действиям? Это нашим делегатам надо удивляться, как дети, ездят в Европу вина с сыром попить.. 175

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, парламентская ассамблея совета европы, в мире