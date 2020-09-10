Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
17:49 10.09.2020 (обновлено: 18:33 10.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ПАСЕ планировали обсудить ситуацию с Алексеем Навальным еще до появления информации о его состоянии, рассказал глава российской делегации Петр Толстой.
"Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания Комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе", - сказал он.
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В этой связи, рассказал парламентарий, он даже направлял письмо в адрес председателя Комиссии Бориса Цилевича с просьбой прояснить ситуацию и предостеречь членов Комиссии от преждевременных выводов и умозаключений.
"Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", - добавил Толстой.
Парламентарий отметил, что огорчен тем фактом, что "органы Совета Европы опускаются до обсуждения слухов", жертвуя не только нормами регламента, но и репутацией.
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Двадцатого августа Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные. В Кремле подчеркивали, что в Москве заинтересованы в выяснении причин случившегося, и напоминали, что российская сторона ждет ответа от немецких коллег о результатах анализов, выполненных в их лаборатории.