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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577042217.html
Результаты исследования по Навальному направили из МИД Германии в ОЗХО
Результаты исследования проб, которые были взяты у Алексея Навального, были направлены в МИД ФРГ, а оттуда - в Организацию по запрещению химического оружия... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:01
2020-09-10T17:21
госпитализация алексея навального
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
мид германии
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Результаты исследования проб, которые были взяты у <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, были направлены в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a>, а оттуда - в Организацию по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>), конкретной информации о том, что было направлено, не предоставляется, заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны ФРГ по вопросам медицинской службы Кристоф Цвилунг (Christoph Czwielung).Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin" target="_blank">Александр Шульгин</a> сообщил, что на данный момент никакие материалы по ситуации вокруг Алексея Навального в организацию не переданы.Он добавил, что институт фармакологии и токсикологии бундесвера, где были произведены исследования, входит в число аккредитованных в ОЗХО лабораторий по всему миру. Решение о расследовании данного инциденте в дальнейшем лежит на ОЗХО, и "у них, конечно, будет возможность запросить эти выводы у института, они могут воспользоваться ей".Представитель ведомства уточнил, что не может комментировать внутренний регламент ОЗХО, поэтому затрудняется сказать, обратилась ли организация напрямую к лаборатории и "насколько детализированно" это могло быть сделано, официальный канал связи с ОЗХО находится в МИД ФРГ.
https://ria.ru/20200910/lavrov-1577035561.html
Самое интересное, Германия отослала все образцы в международную организацию, специализирующуюся на этих делах. Россия никому образцы не показывает, а только твердит, что ничего в них нет.
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, мид германии, происшествия

Результаты исследования по Навальному направили из МИД Германии в ОЗХО

15:01 10.09.2020 (обновлено: 17:21 10.09.2020)
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Евгений Одиноков
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Результаты исследования проб, которые были взяты у Алексея Навального, были направлены в МИД ФРГ, а оттуда - в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), конкретной информации о том, что было направлено, не предоставляется, заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны ФРГ по вопросам медицинской службы Кристоф Цвилунг (Christoph Czwielung).
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что на данный момент никакие материалы по ситуации вокруг Алексея Навального в организацию не переданы.

"Этот вопрос не к министерству обороны ФРГ, в нашей лаборатории были представлены только доказательства. Результаты этих доказательств были представлены в МИД, и оттуда были направлены в ОЗХО. Я не могу ответить на вопрос, что именно было направлено", - заявил представитель минобороны ФРГ.

Он добавил, что институт фармакологии и токсикологии бундесвера, где были произведены исследования, входит в число аккредитованных в ОЗХО лабораторий по всему миру. Решение о расследовании данного инциденте в дальнейшем лежит на ОЗХО, и "у них, конечно, будет возможность запросить эти выводы у института, они могут воспользоваться ей".
Представитель ведомства уточнил, что не может комментировать внутренний регламент ОЗХО, поэтому затрудняется сказать, обратилась ли организация напрямую к лаборатории и "насколько детализированно" это могло быть сделано, официальный канал связи с ОЗХО находится в МИД ФРГ.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйМИД ГерманииПроисшествия
Популярные комментарии
Самое интересное, Германия отослала все образцы в международную организацию, специализирующуюся на этих делах. Россия никому образцы не показывает, а только твердит, что ничего в них нет.
10 сентября, 15:35
nnn uuunnn uuu
2000317
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