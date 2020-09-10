https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577042217.html
Результаты исследования по Навальному направили из МИД Германии в ОЗХО
Результаты исследования проб, которые были взяты у Алексея Навального, были направлены в МИД ФРГ, а оттуда - в Организацию по запрещению химического оружия... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:01
2020-09-10T15:01
2020-09-10T17:21
госпитализация алексея навального
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
мид германии
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Результаты исследования проб, которые были взяты у <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, были направлены в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a>, а оттуда - в Организацию по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>), конкретной информации о том, что было направлено, не предоставляется, заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны ФРГ по вопросам медицинской службы Кристоф Цвилунг (Christoph Czwielung).Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin" target="_blank">Александр Шульгин</a> сообщил, что на данный момент никакие материалы по ситуации вокруг Алексея Навального в организацию не переданы.Он добавил, что институт фармакологии и токсикологии бундесвера, где были произведены исследования, входит в число аккредитованных в ОЗХО лабораторий по всему миру. Решение о расследовании данного инциденте в дальнейшем лежит на ОЗХО, и "у них, конечно, будет возможность запросить эти выводы у института, они могут воспользоваться ей".Представитель ведомства уточнил, что не может комментировать внутренний регламент ОЗХО, поэтому затрудняется сказать, обратилась ли организация напрямую к лаборатории и "насколько детализированно" это могло быть сделано, официальный канал связи с ОЗХО находится в МИД ФРГ.
https://ria.ru/20200910/lavrov-1577035561.html
nnn uuu
Самое интересное, Германия отослала все образцы в международную организацию, специализирующуюся на этих делах. Россия никому образцы не показывает, а только твердит, что ничего в них нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, мид германии, происшествия