https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577031328.html

Лавров сравнил действия Берлина в ситуации с Навальным с Солсбери и MH17

Обвинения со стороны США о причастности российских официальных лиц к ситуации с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального являются голословными, заявил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:09

2020-09-10T13:09

2020-09-10T14:12

госпитализация алексея навального

дело об отравлении скрипалей

крушение малайзийского boeing под донецком

сергей лавров

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о причастности российских официальных лиц к ситуации с "отравлением" оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> являются голословными, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Лавров также заявил, что Германия не отвечает на запросы от России по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, но при этом требует расследования, и это напоминает инциденты в Солсбери и с Boeing MH17."Когда официальный представитель Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции, и поэтому германское правительство уже здесь ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами после отравления в Солсбери, когда все было засекречено", — сказал Лавров.Он напомнил, что у российской стороны по-прежнему нет никакой информации, в том числе о том, где находятся российские граждане Скрипали. "И повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского Boeing в 2014 году над Украиной, когда голландская сторона обвиняла нас регулярно в том, что мы отказываемся сотрудничать в ответ на многократные усилия наших официальных структур по предоставлению информации, которая у нас имелась, и несмотря на наши многократные предложения провести разбор всех без исключения фактов", — отметил министр.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал госдепартамент, заявил, что когда люди "видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Igor Rod'ko Сначала заявляете об отсутствии отравляющих веществ по результатам анализов омских и московских врачей, а затем требуете от немцев диаметрально противоположную информацию. Разве маразм не крепчает? 18

Александр Белый Говорят учёные, создававшие то, что Запад назвал Novichok. Владимир Углев: "Это не Новичок..При нём атропином пользоваться нельзя. А здесь...помогает атропин". Леонид Ринк: "Забудьте о Новичке...Не было симптомов отравления этим веществом". Вил Мирзаянов: "Определить такой яд — не проблема….Если в Шарите не определили токсин, значит, скорее всего, его не было...В пробе, которую анализировала лаборатория бундесвера --вот именно что Новичок….Чтобы вымыть такой яд из организма, нужны месяцы, если не годы..." Вывод из этого "набора" простой: сравнить анализы лаборатории бундесвера (Шаритэ свои не даст, не позволят, по-моему) и «исходники» клиники Омска. Если Новичок «вымыть невозможно», то в "омских исходниках" он есть. И немцам это ясно. И если не согласятся на сравнение (а они, уверен, не согласятся) — с ними тоже всё ясно. Как и с их российскими "почитателями". 17

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, дело об отравлении скрипалей, крушение малайзийского boeing под донецком, сергей лавров, алексей навальный, германия, в мире