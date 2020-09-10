https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577029232.html

Песков заявил, что слова Помпео о Навальном искажают реальность

В Кремле считают недопустимыми и искажающими реальность намеки о возможной причастности российских чиновников к произошедшему с Алексеем Навальным, заявил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:35

2020-09-10T12:35

2020-09-10T13:47

госпитализация алексея навального

россия

майк помпео

алексей навальный

дмитрий песков

германия

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают недопустимыми и искажающими реальность намеки о возможной причастности российских чиновников к произошедшему с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Помпео</a> в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал госдепартамент, заявил, что когда люди "видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576654499.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

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россия

германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, майк помпео, алексей навальный, дмитрий песков, германия, сша, политика