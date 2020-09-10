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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027861.html
Песков заявил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ по Навальному
Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:22
2020-09-10T12:22
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Россия добивается взаимодействия с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/1577024023.html
https://ria.ru/20200909/putin-1576980923.html
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москва
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

Песков заявил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ по Навальному

12:22 10.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия добивается взаимодействия с Германией, Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет. Это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия сотрудничать с Германией по ситуации с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Усилили охрану: Навальный пришел в себя - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 11:04Прямой эфир
Усилили охрану: Навальный пришел в себя
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
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