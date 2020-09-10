https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027861.html

Песков заявил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ по Навальному

Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:22

2020-09-10T12:22

2020-09-10T12:22

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Россия добивается взаимодействия с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/1577024023.html

https://ria.ru/20200909/putin-1576980923.html

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире