Песков заявил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ по Навальному
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия добивается взаимодействия с Германией, Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет. Это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия сотрудничать с Германией по ситуации с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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