https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027734.html

Песков: Россия не получала данных о Навальном от ОЗХО или Германии

Москва пока не получала никаких данных ни от ОЗХО, ни от ФРГ по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:21

2020-09-10T12:21

2020-09-10T14:09

дмитрий песков

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> пока не получала никаких данных ни от ОЗХО, ни от ФРГ по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Алексея Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.Песков также отметил, что в Кремле также пока не получали от "коллег в Берлине ответа на запрос нашей Генеральной прокуратуры в рамках механизма взаимопомощи по правовым вопросам"."Пока информацией мы этой не обладаем. Поэтому мы по-прежнему, к сожалению, не знаем результаты тех анализов, которые позволили германским коллегам прийти к выводу о том, что речь идет об отравлении берлинского пациента", - добавил Песков.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире