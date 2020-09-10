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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027507.html
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
В Кремле опровергли сообщения о том, что в России собираются создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:18
2020-09-10T13:10
госпитализация алексея навального
россия
джузеппе конте
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В Кремле опровергли сообщения о том, что в России собираются создать комиссию по расследованию инцидента с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>.Ранее итальянский премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/">Джузеппе Конте</a> в интервью изданию <a href="https://www.ilfoglio.it/">Foglio</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> поделился с ним такими планами."Я не исключаю, что &lt;...&gt; произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, &lt;...&gt; и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул, что в Москве заинтересованы в выяснении причин случившегося, и напомнил, что российская сторона ждет ответа от немецких коллег о результатах анализов, выполненных в их лаборатории."Вы говорите — "судя по всему, было применено отравляющее вещество". Вот здесь не по всему, а по результатам анализов берлинской лаборатории, потому что судя по результатам анализов омской и московской лабораторий, отравляющих веществ нет. И здесь нужно четко констатировать реальность, а не употреблять фразы "судя по всему". Вот это "все" — это результат одной лаборатории. И не зная, что это за результат, мы не можем вообще ничего говорить", — заявил пресс-секретарь.Он также добавил, что пока остается только "недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этой информацией поделиться с нами".Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/navalnyy-1577009882.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
C самого начала было понятно, что путин не собирается расследовать деятельность собственных подчинённых. Даже как-то странно западным лидерам предлагать ему это .
408
У вас получается, что все кругом врут на бедную россию. Наводят напраслину , обижают бедных , а вы совсем не при чём ! И Скрипалей не травили , и Литвиненко не убивали , и Боинг не сбивали ! Кругом -враги и злопыхатели !
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россия
италия
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госпитализация алексея навального, россия, джузеппе конте, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, италия, в мире

В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному

12:18 10.09.2020 (обновлено: 13:10 10.09.2020)
205560
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения о том, что в России собираются создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.
Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в интервью изданию Foglio заявил, что Владимир Путин поделился с ним такими планами.
"Я не исключаю, что <...> произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, <...> и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Москве заинтересованы в выяснении причин случившегося, и напомнил, что российская сторона ждет ответа от немецких коллег о результатах анализов, выполненных в их лаборатории.
Автомобили скорой помощи у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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"Вы говорите — "судя по всему, было применено отравляющее вещество". Вот здесь не по всему, а по результатам анализов берлинской лаборатории, потому что судя по результатам анализов омской и московской лабораторий, отравляющих веществ нет. И здесь нужно четко констатировать реальность, а не употреблять фразы "судя по всему". Вот это "все" — это результат одной лаборатории. И не зная, что это за результат, мы не можем вообще ничего говорить", — заявил пресс-секретарь.
Он также добавил, что пока остается только "недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этой информацией поделиться с нами".
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
67063102651
Обсудить 107
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияДжузеппе КонтеАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинИталияВ мире
Популярные комментарии
C самого начала было понятно, что путин не собирается расследовать деятельность собственных подчинённых. Даже как-то странно западным лидерам предлагать ему это .
10 сентября, 12:26
Олег КовалёвОлег Ковалёв
435319347
У вас получается, что все кругом врут на бедную россию. Наводят напраслину , обижают бедных , а вы совсем не при чём ! И Скрипалей не травили , и Литвиненко не убивали , и Боинг не сбивали ! Кругом -враги и злопыхатели !
10 сентября, 12:33
Олег КовалёвОлег Ковалёв
9100247
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