В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
12:18 10.09.2020 (обновлено: 13:10 10.09.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения о том, что в России собираются создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.
Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в интервью изданию Foglio заявил, что Владимир Путин поделился с ним такими планами.
"Я не исключаю, что <...> произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, <...> и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Москве заинтересованы в выяснении причин случившегося, и напомнил, что российская сторона ждет ответа от немецких коллег о результатах анализов, выполненных в их лаборатории.
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"Вы говорите — "судя по всему, было применено отравляющее вещество". Вот здесь не по всему, а по результатам анализов берлинской лаборатории, потому что судя по результатам анализов омской и московской лабораторий, отравляющих веществ нет. И здесь нужно четко констатировать реальность, а не употреблять фразы "судя по всему". Вот это "все" — это результат одной лаборатории. И не зная, что это за результат, мы не можем вообще ничего говорить", — заявил пресс-секретарь.
Он также добавил, что пока остается только "недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этой информацией поделиться с нами".
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.
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