https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027507.html

В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному

В Кремле опровергли сообщения о том, что в России собираются создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:18

2020-09-10T12:18

2020-09-10T13:10

госпитализация алексея навального

россия

джузеппе конте

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

италия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В Кремле опровергли сообщения о том, что в России собираются создать комиссию по расследованию инцидента с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>.Ранее итальянский премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/">Джузеппе Конте</a> в интервью изданию <a href="https://www.ilfoglio.it/">Foglio</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> поделился с ним такими планами."Я не исключаю, что <...> произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, <...> и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул, что в Москве заинтересованы в выяснении причин случившегося, и напомнил, что российская сторона ждет ответа от немецких коллег о результатах анализов, выполненных в их лаборатории."Вы говорите — "судя по всему, было применено отравляющее вещество". Вот здесь не по всему, а по результатам анализов берлинской лаборатории, потому что судя по результатам анализов омской и московской лабораторий, отравляющих веществ нет. И здесь нужно четко констатировать реальность, а не употреблять фразы "судя по всему". Вот это "все" — это результат одной лаборатории. И не зная, что это за результат, мы не можем вообще ничего говорить", — заявил пресс-секретарь.Он также добавил, что пока остается только "недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этой информацией поделиться с нами".Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/navalnyy-1577009882.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Олег Ковалёв C самого начала было понятно, что путин не собирается расследовать деятельность собственных подчинённых. Даже как-то странно западным лидерам предлагать ему это . 408

Олег Ковалёв У вас получается, что все кругом врут на бедную россию. Наводят напраслину , обижают бедных , а вы совсем не при чём ! И Скрипалей не травили , и Литвиненко не убивали , и Боинг не сбивали ! Кругом -враги и злопыхатели ! 59

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россия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, джузеппе конте, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, италия, в мире