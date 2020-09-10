https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577022965.html

В Госдуме прокомментировали слова Помпео о ситуации с Навальным

После заявления госсекретаря США Майка Помео с обвинением РФ в отравлении Алексея Навального сомнений в том, что это спланированная провокация, не остается,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:07

2020-09-10T11:07

2020-09-10T11:07

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

сергей железняк

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> После заявления госсекретаря США Майка Помео с обвинением РФ в отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> сомнений в том, что это спланированная провокация, не остается, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>.Ранее Помпео заявил, что "есть значительная вероятность", что к ситуации с Навальным причастны "высокопоставленные российские официальные лица"."После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России", - сказал Железняк РИА Новости.При этом, отметил парламентарий, никаких доказательств причастности "высокопоставленных российских чиновников" к случившемуся у обвинителей нет, "но ярлык уже навешан".Он подчеркнул, что власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, которые выдвинули предположение об отравлении Навального, должны оперативно предоставить России все необходимые для расследования инцидента данные, которыми располагают."Любое замалчивание сведений или их фальсификация будут выглядеть как сокрытие истинных целей раскручивания ситуации вокруг здоровья российского гражданина. Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона", - сказал парламентарий.Политик также отметил, что для русофобов не нужны доказательства виновности России, а нужен повод, а если его нет, то его создадут."Позиция Госдепа по отношению к случившемуся озвучивается с целью оказать давление на мировую общественность, которую пытаются убедить в агрессивности российского государства, где душат свободу и демократию. Задача такой пропаганды – введение новых санкций и препятствие развитию сотрудничества России с другими странами", - добавил депутат.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577018908.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577016988.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, сергей железняк, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире