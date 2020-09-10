Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577022965.html
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о ситуации с Навальным
После заявления госсекретаря США Майка Помео с обвинением РФ в отравлении Алексея Навального сомнений в том, что это спланированная провокация, не остается,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:07
2020-09-10T11:07
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
сергей железняк
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575708328_0:13:3440:1948_1400x0_80_0_0_bde4816a6b1f9954ba0076214a928da9.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> После заявления госсекретаря США Майка Помео с обвинением РФ в отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> сомнений в том, что это спланированная провокация, не остается, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>.Ранее Помпео заявил, что "есть значительная вероятность", что к ситуации с Навальным причастны "высокопоставленные российские официальные лица"."После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России", - сказал Железняк РИА Новости.При этом, отметил парламентарий, никаких доказательств причастности "высокопоставленных российских чиновников" к случившемуся у обвинителей нет, "но ярлык уже навешан".Он подчеркнул, что власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, которые выдвинули предположение об отравлении Навального, должны оперативно предоставить России все необходимые для расследования инцидента данные, которыми располагают."Любое замалчивание сведений или их фальсификация будут выглядеть как сокрытие истинных целей раскручивания ситуации вокруг здоровья российского гражданина. Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона", - сказал парламентарий.Политик также отметил, что для русофобов не нужны доказательства виновности России, а нужен повод, а если его нет, то его создадут."Позиция Госдепа по отношению к случившемуся озвучивается с целью оказать давление на мировую общественность, которую пытаются убедить в агрессивности российского государства, где душат свободу и демократию. Задача такой пропаганды – введение новых санкций и препятствие развитию сотрудничества России с другими странами", - добавил депутат.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577018908.html
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577016988.html
5
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575708328_0:0:2692:2019_1400x0_80_0_0_d012f602b80f04b46315e175ea7c7904.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, сергей железняк, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

В Госдуме прокомментировали слова Помпео о ситуации с Навальным

11:07 10.09.2020
3081
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Petr David Josek
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После заявления госсекретаря США Майка Помео с обвинением РФ в отравлении Алексея Навального сомнений в том, что это спланированная провокация, не остается, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Помпео заявил, что "есть значительная вероятность", что к ситуации с Навальным причастны "высокопоставленные российские официальные лица".
"После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России", - сказал Железняк РИА Новости.
При этом, отметил парламентарий, никаких доказательств причастности "высокопоставленных российских чиновников" к случившемуся у обвинителей нет, "но ярлык уже навешан".
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 09:44
Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального
Он подчеркнул, что власти Германии, которые выдвинули предположение об отравлении Навального, должны оперативно предоставить России все необходимые для расследования инцидента данные, которыми располагают.
"Любое замалчивание сведений или их фальсификация будут выглядеть как сокрытие истинных целей раскручивания ситуации вокруг здоровья российского гражданина. Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона", - сказал парламентарий.
Политик также отметил, что для русофобов не нужны доказательства виновности России, а нужен повод, а если его нет, то его создадут.
"Позиция Госдепа по отношению к случившемуся озвучивается с целью оказать давление на мировую общественность, которую пытаются убедить в агрессивности российского государства, где душат свободу и демократию. Задача такой пропаганды – введение новых санкций и препятствие развитию сотрудничества России с другими странами", - добавил депутат.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:52
Die Zeit: Навальный выжил благодаря реакции омских врачей
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
7730019
Обсудить 5
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСергей ЖелезнякДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Полицейские у клиники Шарите в Берлине
Премьер Италии заявил о намерении Путина создать комиссию по Навальному
Алексей Навальный
Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Алексей Навальный
Spiegel пишет, что Навальный пришел в сознание и может говорить
Алексей Навальный
Песков заявил, что у Кремля отсутствуют данные о состоянии Навального
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
Эксперты назвали условия посещения россиянами курортов Египта
Самолеты
Эксперт назвал заочный арест Украиной российских самолетов самопиаром
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Коронавирус
Врач оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
В Приморье удалось предотвратить затопление села
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
СМИ: Ким Чен Ын обращается в письмах к Трампу "ваше превосходительство"
Президент РФ В. Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии
Полицейский автомобиль
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Лента новостейМолния