https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577020744.html
Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:32
2020-09-10T10:32
2020-09-10T11:43
госпитализация алексея навального
алексей навальный
der spiegel
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.Ранее издание Spiegel сообщало, что Навальный вновь может говорить и может вспомнить подробности того, что происходило с ним в самолете. Также издание утверждает, что берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих политика в клинике Charite. При этом берлинская полиция сообщила РИА Новости, что не знает, откуда такие данные появились у Spiegel.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Шалтай Болтай
Прям сейчас Шпигель и Ярмыш лихорадочно согласовывают "неточности" - для большего правдоподобия основной версии о "вине России в отравлении".
80
Константин Иванов
"...берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих политика в клинике Charite..." Ну во первых не политика, а блогера и во вторых: боятся, что он "сбежит" обратно в Россию и расскажет как его там травили "новичком"...
65
24
берлин (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, берлин (город), в мире
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel
о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.
Ранее издание Spiegel сообщало, что Навальный вновь может говорить и может вспомнить подробности того, что происходило с ним в самолете. Также издание утверждает, что берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих политика в клинике Charite. При этом берлинская полиция сообщила РИА Новости, что не знает, откуда такие данные появились у Spiegel.
"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала Ярмыш в Twitter, не раскрыв подробностей.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию
. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин
не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.