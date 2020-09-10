https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577020744.html

Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:32

2020-09-10T10:32

2020-09-10T11:43

госпитализация алексея навального

алексей навальный

der spiegel

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.Ранее издание Spiegel сообщало, что Навальный вновь может говорить и может вспомнить подробности того, что происходило с ним в самолете. Также издание утверждает, что берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих политика в клинике Charite. При этом берлинская полиция сообщила РИА Новости, что не знает, откуда такие данные появились у Spiegel.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Шалтай Болтай Прям сейчас Шпигель и Ярмыш лихорадочно согласовывают "неточности" - для большего правдоподобия основной версии о "вине России в отравлении". 80

Константин Иванов "...берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих политика в клинике Charite..." Ну во первых не политика, а блогера и во вторых: боятся, что он "сбежит" обратно в Россию и расскажет как его там травили "новичком"... 65

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, берлин (город), в мире