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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577018908.html
Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального
Полиция Берлина не знает, откуда в СМИ появились данные об усилении мер безопасности в отношении Алексея Навального, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:44
2020-09-10T10:16
алексей навальный
der spiegel
генеральная прокуратура рф
москва
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> не знает, откуда в СМИ появились данные об усилении мер безопасности в отношении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание <a href="https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F&amp;ref=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> со ссылкой на собственные данные сообщило, что полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения.Оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/1576788041.html
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москва
омск
берлин (город)
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алексей навальный, der spiegel, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), в мире

Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального

09:44 10.09.2020 (обновлено: 10:16 10.09.2020)
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© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Полиция Берлина не знает, откуда в СМИ появились данные об усилении мер безопасности в отношении Алексея Навального, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственные данные сообщило, что полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения.
"Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально", - сказал сотрудник ведомства.
Оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Сдать формулу: НАТО требует от РФ раскрыть проект Новичок - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:04Прямой эфир
Сдать формулу: НАТО требует от РФ раскрыть проект "Новичок"
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Алексей НавальныйDer SpiegelГенеральная прокуратура РФМоскваОмскБерлин (город)В мире
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