Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального
09:44 10.09.2020 (обновлено: 10:16 10.09.2020)
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© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Полиция Берлина не знает, откуда в СМИ появились данные об усилении мер безопасности в отношении Алексея Навального, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственные данные сообщило, что полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения.
"Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально", - сказал сотрудник ведомства.
Оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.