https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577018349.html

Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить

Алексей Навальный вновь может говорить и, вероятно, вспомнит то, что происходило с ним в самолете, пишет Spiegel. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:30

2020-09-10T09:30

2020-09-10T10:57

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

der spiegel

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> вновь может говорить и, вероятно, вспомнит то, что происходило с ним в самолете, пишет <a href="https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F" target="_blank">Spiegel.</a>По данным журнала, состояние россиянина продолжает улучшаться, ожидается, что скоро он сможет принимать больше гостей (сейчас к нему заходят только врачи и жена).Ранее то же издание со ссылкой на собственные данные сообщало, что берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Charite из-за угрозы нового нападения. Вместе с тем в ведомстве РИА Новости заявили, что не знают, откуда у Spiegel эти данные.В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1303949889668362240" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что статья о его состоянии "сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/germaniya-1576937631.html

lyuda.terenteva.55 Или читать по бумажке перед камерой как Скрипали? 299

Ольга Занкова ну этот сказочник сейчас порасскажет... 245

538

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, происшествия