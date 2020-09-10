Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577018349.html
Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить
Алексей Навальный вновь может говорить и, вероятно, вспомнит то, что происходило с ним в самолете, пишет Spiegel. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:30
2020-09-10T10:57
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
der spiegel
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_0:206:2947:1864_1400x0_80_0_0_6075838b9f78f2d712e67109c87d544a.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> вновь может говорить и, вероятно, вспомнит то, что происходило с ним в самолете, пишет <a href="https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F&amp;ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F" target="_blank">Spiegel.</a>По данным журнала, состояние россиянина продолжает улучшаться, ожидается, что скоро он сможет принимать больше гостей (сейчас к нему заходят только врачи и жена).Ранее то же издание со ссылкой на собственные данные сообщало, что берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Charite из-за угрозы нового нападения. Вместе с тем в ведомстве РИА Новости заявили, что не знают, откуда у Spiegel эти данные.В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1303949889668362240" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что статья о его состоянии "сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/germaniya-1576937631.html
Или читать по бумажке перед камерой как Скрипали?
299
ну этот сказочник сейчас порасскажет...
245
538
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_378:270:2748:2047_1400x0_80_0_0_777895bbfbcbfd9d5d496d5b736e5efa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, происшествия

Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить

09:30 10.09.2020 (обновлено: 10:57 10.09.2020)
201839
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Алексей Навальный вновь может говорить и, вероятно, вспомнит то, что происходило с ним в самолете, пишет Spiegel.
По данным журнала, состояние россиянина продолжает улучшаться, ожидается, что скоро он сможет принимать больше гостей (сейчас к нему заходят только врачи и жена).
Ранее то же издание со ссылкой на собственные данные сообщало, что берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Charite из-за угрозы нового нападения. Вместе с тем в ведомстве РИА Новости заявили, что не знают, откуда у Spiegel эти данные.
В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что статья о его состоянии "сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 14:39
"Поверим на слово". В ЕС рассказали, кому доверяют в деле Навального
261427251617141
Обсудить 538
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйDer SpiegelПроисшествия
Популярные комментарии
Или читать по бумажке перед камерой как Скрипали?
10 сентября, 09:33
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
2161100157
ну этот сказочник сейчас порасскажет...
10 сентября, 09:31
О Ольга Занкова
1551901154
Рекомендуем
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Германии и Польши
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Флаги стран Евросоюза
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Открытие ветровой электростанции в Карпатах
Конец "украинского чуда": как так вышло
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Коробка из-под майонеза, в которой находилась голова Луиса Сосе
СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"
Боль в животе
Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака
Бургеры
Назван способ сделать вредную пищу полезной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Лента новостейМолния