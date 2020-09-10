Spiegel: охрану Навального усилили из-за опасений нового нападения
09:17 10.09.2020 (обновлено: 09:41 10.09.2020)
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© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих блогера Алексея Навального в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные данные.
По данным издания, управление уголовной полиции Берлина увеличило число задействованных сотрудников и усилило меры контроля.
9 сентября, 21:23Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в ситуации с Навальным
Как отмечает издание, данные меры были приняты, так как состояние Навального постепенно улучшается. Полиция хочет предотвратить новые попытки нападения на случай, если блогер начнет принимать больше посетителей.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
7 сентября, 20:36Сказано в эфире"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.