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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577017906.html
Spiegel: охрану Навального усилили из-за опасений нового нападения
Полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих блогера Алексея Навального в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения, сообщает издание... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:17
2020-09-10T09:41
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
der spiegel
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения, сообщает издание <a href="https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F&amp;ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F" target="_blank">Spiegel</a> со ссылкой на собственные данные.По данным издания, управление уголовной полиции Берлина увеличило число задействованных сотрудников и усилило меры контроля.Как отмечает издание, данные меры были приняты, так как состояние Навального постепенно улучшается. Полиция хочет предотвратить новые попытки нападения на случай, если блогер начнет принимать больше посетителей.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577009799.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html
Неужели объявили внезапные учения Западной группы войск? Танки свирепо рычат моторами... Или Петров и Боширов купили билет на самолёт до Берлина??? Что происходит? ;-)
18
Немцы его держат привязанным к кровати. Свободу Лехе. Его жену под уголовку
13
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омск
берлин (город)
РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, в мире

Spiegel: охрану Навального усилили из-за опасений нового нападения

09:17 10.09.2020 (обновлено: 09:41 10.09.2020)
1650
© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине увеличила число сотрудников, охраняющих блогера Алексея Навального в клинике Charite, в связи с угрозой нового нападения, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные данные.
По данным издания, управление уголовной полиции Берлина увеличило число задействованных сотрудников и усилило меры контроля.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 21:23
Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в ситуации с Навальным
Как отмечает издание, данные меры были приняты, так как состояние Навального постепенно улучшается. Полиция хочет предотвратить новые попытки нападения на случай, если блогер начнет принимать больше посетителей.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:36Сказано в эфире
"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
8951023
Обсудить 13
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйDer SpiegelВ мире
Популярные комментарии
Неужели объявили внезапные учения Западной группы войск? Танки свирепо рычат моторами... Или Петров и Боширов купили билет на самолёт до Берлина??? Что происходит? ;-)
10 сентября, 09:19
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
6120000
Немцы его держат привязанным к кровати. Свободу Лехе. Его жену под уголовку
10 сентября, 09:23
Ю.Юрий .
3100000
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