https://ria.ru/20200910/markle-1577025708.html

В Netflix подтвердили, что Меган Маркл не вернется к актерской карьере

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что Меган Маркл не собирается возвращаться к актерской карьере, сообщает Etcanada. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:08

2020-09-10T16:08

2020-09-10T16:08

культура

кино и сериалы

новости культуры

меган маркл

netflix

мишель обама

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что Меган Маркл не собирается возвращаться к актерской карьере, <a href="https://etcanada.com/news/686771/netflix-ceo-addresses-meghan-markle-acting-rumours/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada.Недавно принц Гарри и Меган Маркл <a href="https://ria.ru/20200903/kontrakt-1576649135.html" target="_blank">заключили</a> многолетний контракт с Netflix на создание документальных фильмов и сериалов, а также художественных фильмов и программ для взрослых и детей."Мы будем создавать контент, который, с одной стороны, информирует, с другой стороны, дает надежду. Мы недавно стали родителями и нам интересно делать вдохновляющие программы для родителей", — пояснили они.Генеральный директор и один из основателей Netliх Рид Хастингс подтвердил, что принц Гарри с супругой "будут выступать главным образом в качестве продюсеров""Они хорошо знают, о чем стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве", — добавил он.Ранее Меган Маркл также говорила, что не планирует сама появляться в кадре. Заключенный контракт чем-то напоминает проект Барака и Мишель Обамы, которые подписали в 2018 году аналогичное соглашение с Netflix. В результате на стриминговом сервисе вышли документальные фильмы: "Американская фабрика" (2019) и "Лагерь калек" (2020).

https://ria.ru/20200507/1571040044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, netflix, мишель обама