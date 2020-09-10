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https://ria.ru/20200910/markle-1577025708.html
В Netflix подтвердили, что Меган Маркл не вернется к актерской карьере
Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что Меган Маркл не собирается возвращаться к актерской карьере, сообщает Etcanada. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:08
2020-09-10T16:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
меган маркл
netflix
мишель обама
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что Меган Маркл не собирается возвращаться к актерской карьере, <a href="https://etcanada.com/news/686771/netflix-ceo-addresses-meghan-markle-acting-rumours/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada.Недавно принц Гарри и Меган Маркл <a href="https://ria.ru/20200903/kontrakt-1576649135.html" target="_blank">заключили</a> многолетний контракт с Netflix на создание документальных фильмов и сериалов, а также художественных фильмов и программ для взрослых и детей."Мы будем создавать контент, который, с одной стороны, информирует, с другой стороны, дает надежду. Мы недавно стали родителями и нам интересно делать вдохновляющие программы для родителей", — пояснили они.Генеральный директор и один из основателей Netliх Рид Хастингс подтвердил, что принц Гарри с супругой "будут выступать главным образом в качестве продюсеров""Они хорошо знают, о чем стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве", — добавил он.Ранее Меган Маркл также говорила, что не планирует сама появляться в кадре. Заключенный контракт чем-то напоминает проект Барака и Мишель Обамы, которые подписали в 2018 году аналогичное соглашение с Netflix. В результате на стриминговом сервисе вышли документальные фильмы: "Американская фабрика" (2019) и "Лагерь калек" (2020).
https://ria.ru/20200507/1571040044.html
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кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, netflix, мишель обама

В Netflix подтвердили, что Меган Маркл не вернется к актерской карьере

16:08 10.09.2020
1071
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что Меган Маркл не собирается возвращаться к актерской карьере, сообщает Etcanada.
Недавно принц Гарри и Меган Маркл заключили многолетний контракт с Netflix на создание документальных фильмов и сериалов, а также художественных фильмов и программ для взрослых и детей.
"Мы будем создавать контент, который, с одной стороны, информирует, с другой стороны, дает надежду. Мы недавно стали родителями и нам интересно делать вдохновляющие программы для родителей", — пояснили они.
Генеральный директор и один из основателей Netliх Рид Хастингс подтвердил, что принц Гарри с супругой "будут выступать главным образом в качестве продюсеров"
"Они хорошо знают, о чем стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве", — добавил он.
Ранее Меган Маркл также говорила, что не планирует сама появляться в кадре.
Заключенный контракт чем-то напоминает проект Барака и Мишель Обамы, которые подписали в 2018 году аналогичное соглашение с Netflix. В результате на стриминговом сервисе вышли документальные фильмы: "Американская фабрика" (2019) и "Лагерь калек" (2020).
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыМеган МарклNetflixМишель Обама
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