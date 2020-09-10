https://ria.ru/20200910/lavrov-1577035561.html

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера

США и Германия выдвигают голословные обвинения против РФ по инциденту с Алексеем Навальным, но такая игра в коллективного Шварценеггера с его "trust me"... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:55

2020-09-10T13:55

2020-09-10T13:55

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

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москва

сша

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> выдвигают голословные обвинения против РФ по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но такая игра в коллективного Шварценеггера с его "trust me" неубедительна, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал госдепартамент, заявил, что когда люди "видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц".Он отметил, что западные партнеры в ситуации с Навальным не предъявляют никаких доказательств "причастности России" и "ставят себя выше всех", желая, чтобы им "поверили на слово"."Знаете, когда вот <a href="http://ria.ru/person_Arnold_SHvarcenegger/" target="_blank" data-auto="true">Арнольд Шварценеггер</a> (в фильме "Терминатор-2") говорил "trust me" (доверься мне), то гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто сейчас пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - сказал Лавров на пресс-конференции.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577016988.html

https://ria.ru/20200910/kosachev-1577015787.html

Olga Mironova Они с Машей много голливудских фильмов смотрят , не патриотично 24

10

москва

сша

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, арнольд шварценеггер, москва, сша, берлин (город), в мире