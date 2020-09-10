https://ria.ru/20200910/krym-1577046087.html

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:46

2020-09-10T15:46

2020-09-10T15:49

дмитрий гордон

андрей богдан

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Государственное бюро расследований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы. В частности, он рассказывал о якобы существующих договоренностях украинских чиновников с должностными лицами РФ по статусу Крыма, авиасообщению с Россией и ряду других вопросов."Госбюро расследований вызывает экс-главу офиса президента на допрос в качестве свидетеля. В интервью одному из изданий экс-глава офиса президента <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщению с Россией, обмену пленными и ряду других договоренностей, которые не предусмотрены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.Как отмечается, Госбюро расследований уже направило повестку о вызове по адресу его регистрации.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

https://ria.ru/20200807/1575498575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий гордон, андрей богдан, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире