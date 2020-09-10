Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
15:46 10.09.2020 (обновлено: 15:49 10.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы. В частности, он рассказывал о якобы существующих договоренностях украинских чиновников с должностными лицами РФ по статусу Крыма, авиасообщению с Россией и ряду других вопросов.
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"Госбюро расследований вызывает экс-главу офиса президента на допрос в качестве свидетеля. В интервью одному из изданий экс-глава офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщению с Россией, обмену пленными и ряду других договоренностей, которые не предусмотрены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Госбюро расследований уже направило повестку о вызове по адресу его регистрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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