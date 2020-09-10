https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577065056.html
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:51
2020-09-10T21:51
2020-09-10T21:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
валерий черешнев
сыктывкар
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_CHereshnev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Черешнев</a>."Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в <a href="http://ria.ru/location_Syktyvkar/" target="_blank" data-auto="true">Сыктывкаре</a> дал положительный (результат), сейчас производство идет", - сказал Черешнев.Он отметил, что искусственная вентиляция легких - довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь значительно превосходит искусственную вентиляцию легких.По его словам, микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Igor Rod'ko
Кипяточком тяжелых новичков, кипяточком.
22
remal spb
Так может выборка была без тяжелых пациентов, поэтому все и выжили.
20
13
сыктывкар
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, валерий черешнев, сыктывкар, общество