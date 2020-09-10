https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:02
2020-09-10T17:02
2020-09-10T17:12
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает приговор артисту. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.После этого Кещян начинает переговариваться со своим адвокатом и смеется. "Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать (что ты невиновен. — Прим. ред.), они должны были доказать", — говорит юрист своему подзащитному.Ранее Кещян, известный по роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня", заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу. При этом актер признал, что нарушил правила дорожного движения, развернувшись там, где ПДД запрещают это делать.
https://ria.ru/20200609/1572670541.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Араратик ни в чём невиновен.
57
Дмитрий Пушков
в такой стране живем ... "человек в наручниках уже не человек" .. из фильма "Ворошиловский стрелок".
37
6
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил РЕН ТВ.
На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает приговор артисту. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.
После этого Кещян начинает переговариваться со своим адвокатом и смеется.
"Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать (что ты невиновен. — Прим. ред.), они должны были доказать", — говорит юрист своему подзащитному.
Ранее Кещян, известный по роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня", заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу. При этом актер признал, что нарушил правила дорожного движения, развернувшись там, где ПДД запрещают это делать.