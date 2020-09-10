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https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:02
2020-09-10T17:12
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает приговор артисту. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.После этого Кещян начинает переговариваться со своим адвокатом и смеется. "Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать (что ты невиновен. — Прим. ред.), они должны были доказать", — говорит юрист своему подзащитному.Ранее Кещян, известный по роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня", заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу. При этом актер признал, что нарушил правила дорожного движения, развернувшись там, где ПДД запрещают это делать.
https://ria.ru/20200609/1572670541.html
Араратик ни в чём невиновен.
57
в такой стране живем ... "человек в наручниках уже не человек" .. из фильма "Ворошиловский стрелок".
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, происшествия

Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора

17:02 10.09.2020 (обновлено: 17:12 10.09.2020)
130104
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил РЕН ТВ.
На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает приговор артисту. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.
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После этого Кещян начинает переговариваться со своим адвокатом и смеется.
"Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать (что ты невиновен. — Прим. ред.), они должны были доказать", — говорит юрист своему подзащитному.
Ранее Кещян, известный по роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня", заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу. При этом актер признал, что нарушил правила дорожного движения, развернувшись там, где ПДД запрещают это делать.
5060131673427
Обсудить 6
РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Араратик ни в чём невиновен.
10 сентября, 17:12
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
51400335
в такой стране живем ... "человек в наручниках уже не человек" .. из фильма "Ворошиловский стрелок".
10 сентября, 17:22
Дмитрий ПушковДмитрий Пушков
7112323
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