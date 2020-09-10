https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html

Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора

Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:02

2020-09-10T17:02

2020-09-10T17:12

россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает приговор артисту. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.После этого Кещян начинает переговариваться со своим адвокатом и смеется. "Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать (что ты невиновен. — Прим. ред.), они должны были доказать", — говорит юрист своему подзащитному.Ранее Кещян, известный по роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня", заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу. При этом актер признал, что нарушил правила дорожного движения, развернувшись там, где ПДД запрещают это делать.

https://ria.ru/20200609/1572670541.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Араратик ни в чём невиновен. 57

Дмитрий Пушков в такой стране живем ... "человек в наручниках уже не человек" .. из фильма "Ворошиловский стрелок". 37

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия