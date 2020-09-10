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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/immunitet-1577049245.html
Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:27
2020-09-10T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Коллективный иммунитет к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной </a>инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов."Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем. Но мы видим, что те, что переболел весной, летом, сейчас не заболевает… Наши надежды на то, что это иммунитет будет более-менее продолжительным, и за счет циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме."Коллективный иммунитет – это временный процесс, и сегодня по тем расчетам, которые у нас есть, мы оцениваем, что 67-70% населения должны иметь антитела. В идеале это 80% и более… Сегодня проводятся различные исследования и у нас в городе, и в стране в целом, …и пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус", - добавил Лиознов.По его оценке, специалисты пока не могут однозначно установить, возможно ли повторное заражение COVID-19."Мы периодически слышим информацию о том, что бывают повторные случаи, но каждый из них требует доказательной базы, соответствующего исследования и подтверждения", - отметил глава НИИ гриппа.Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто рассказал в свою очередь, что не является сторонником версии об искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции."Я бы не хотел быть сторонником конспирологических теорий… Я думаю, это естественное происхождение вируса. Пройдет год, два, три, пять, и мы неизбежно столкнемся с чем-нибудь подобным", - сказал он.По оценке Шляхто, своевременное лечение этой инфекции, которое он назвал "не очень сложным", позволяет минимизировать вероятность летального исхода. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576869176.html
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

16:27 10.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
"Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем. Но мы видим, что те, что переболел весной, летом, сейчас не заболевает… Наши надежды на то, что это иммунитет будет более-менее продолжительным, и за счет циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
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"Коллективный иммунитет – это временный процесс, и сегодня по тем расчетам, которые у нас есть, мы оцениваем, что 67-70% населения должны иметь антитела. В идеале это 80% и более… Сегодня проводятся различные исследования и у нас в городе, и в стране в целом, …и пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус", - добавил Лиознов.
По его оценке, специалисты пока не могут однозначно установить, возможно ли повторное заражение COVID-19.
"Мы периодически слышим информацию о том, что бывают повторные случаи, но каждый из них требует доказательной базы, соответствующего исследования и подтверждения", - отметил глава НИИ гриппа.
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Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто рассказал в свою очередь, что не является сторонником версии об искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции.
"Я бы не хотел быть сторонником конспирологических теорий… Я думаю, это естественное происхождение вируса. Пройдет год, два, три, пять, и мы неизбежно столкнемся с чем-нибудь подобным", - сказал он.
По оценке Шляхто, своевременное лечение этой инфекции, которое он назвал "не очень сложным", позволяет минимизировать вероятность летального исхода.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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