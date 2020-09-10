https://ria.ru/20200910/ikra-1577047208.html

Россельхознадзор поддержал идею ограничить объемы перевозки красной икры

Ограничение объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов - эффективный способ борьбы с нелегальной торговлей и... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:23

2020-09-10T16:23

2020-09-10T16:23

виктория абрамченко

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ограничение объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов - эффективный способ борьбы с нелегальной торговлей и браконьерством, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a>.Вопрос ограничения авиаперевозок россиянами красной икры обсуждается больше года. Данная тема рассматривалась на заседании правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое 9 сентября провела вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Абрамченко</a>. По итогам заседания было решено проработать вопрос введения требования к перевозке гражданами без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 килограммов красной икры.Ведомство отмечает, что в настоящее время лососевая икра может перевозиться гражданами авиатранспортом в неограниченном количестве. "Речь о промышленных масштабах - около 2 тысяч тонн в год", - указали в пресс-службе."При этом такая продукция зачастую не сопровождается ветеринарно-санитарными документами, подтверждающими ее безопасность, не имеет маркировки, и транспортируется без соблюдения необходимых условий. Происхождение такой икры определить не представляется возможным", - добавили в Россельхознадзоре.

https://ria.ru/20200814/1575734653.html

https://ria.ru/20200119/1563589726.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика