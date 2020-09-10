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Россельхознадзор поддержал идею ограничить объемы перевозки красной икры
Ограничение объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов - эффективный способ борьбы с нелегальной торговлей и... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:23
2020-09-10T16:23
виктория абрамченко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ограничение объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов - эффективный способ борьбы с нелегальной торговлей и браконьерством, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a>.Вопрос ограничения авиаперевозок россиянами красной икры обсуждается больше года. Данная тема рассматривалась на заседании правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое 9 сентября провела вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Абрамченко</a>. По итогам заседания было решено проработать вопрос введения требования к перевозке гражданами без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 килограммов красной икры.Ведомство отмечает, что в настоящее время лососевая икра может перевозиться гражданами авиатранспортом в неограниченном количестве. "Речь о промышленных масштабах - около 2 тысяч тонн в год", - указали в пресс-службе."При этом такая продукция зачастую не сопровождается ветеринарно-санитарными документами, подтверждающими ее безопасность, не имеет маркировки, и транспортируется без соблюдения необходимых условий. Происхождение такой икры определить не представляется возможным", - добавили в Россельхознадзоре.
https://ria.ru/20200814/1575734653.html
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виктория абрамченко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика

Россельхознадзор поддержал идею ограничить объемы перевозки красной икры

16:23 10.09.2020
300
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Красная икра . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничение объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов - эффективный способ борьбы с нелегальной торговлей и браконьерством, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
Вопрос ограничения авиаперевозок россиянами красной икры обсуждается больше года. Данная тема рассматривалась на заседании правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое 9 сентября провела вице-премьер Виктория Абрамченко. По итогам заседания было решено проработать вопрос введения требования к перевозке гражданами без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 килограммов красной икры.
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"Ограничение объемов перевозки физическими лицами для личного пользования икры без документов - это эффективный механизм борьбы с нелегальной торговлей и браконьерским выловом рыбы, в результате которого, как правило, и добывается такая продукция", - сказали в Россельхознадзоре.
Ведомство отмечает, что в настоящее время лососевая икра может перевозиться гражданами авиатранспортом в неограниченном количестве. "Речь о промышленных масштабах - около 2 тысяч тонн в год", - указали в пресс-службе.
"При этом такая продукция зачастую не сопровождается ветеринарно-санитарными документами, подтверждающими ее безопасность, не имеет маркировки, и транспортируется без соблюдения необходимых условий. Происхождение такой икры определить не представляется возможным", - добавили в Россельхознадзоре.
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
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