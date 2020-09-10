Россельхознадзор поддержал идею ограничить объемы перевозки красной икры
Красная икра . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничение объемов перевозки россиянами красной икры для личного пользования без документов - эффективный способ борьбы с нелегальной торговлей и браконьерством, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
Вопрос ограничения авиаперевозок россиянами красной икры обсуждается больше года. Данная тема рассматривалась на заседании правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое 9 сентября провела вице-премьер Виктория Абрамченко. По итогам заседания было решено проработать вопрос введения требования к перевозке гражданами без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 килограммов красной икры.
"Ограничение объемов перевозки физическими лицами для личного пользования икры без документов - это эффективный механизм борьбы с нелегальной торговлей и браконьерским выловом рыбы, в результате которого, как правило, и добывается такая продукция", - сказали в Россельхознадзоре.
Ведомство отмечает, что в настоящее время лососевая икра может перевозиться гражданами авиатранспортом в неограниченном количестве. "Речь о промышленных масштабах - около 2 тысяч тонн в год", - указали в пресс-службе.
"При этом такая продукция зачастую не сопровождается ветеринарно-санитарными документами, подтверждающими ее безопасность, не имеет маркировки, и транспортируется без соблюдения необходимых условий. Происхождение такой икры определить не представляется возможным", - добавили в Россельхознадзоре.